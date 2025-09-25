Son Mühür/ Merve Turan - Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu’nda önemli bir görev değişikliği yapıldı. Uzun süredir Kadın Komisyonu Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren ve aynı zamanda Menemen Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak atanan Bilge Özkan, görevini Medine Çolak Akay’a devretti.

Özkan’a teşekkür, Akay’a başarı dileği

Komisyon Başkanlığı döneminde sergilediği özverili çalışmalarıyla hem sendikal mücadeleye hem de kadınların örgütlü yapılar içindeki görünürlüğüne katkı sağlayan Bilge Özkan’a teşekkür eden Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube yönetimi, emeklerinin daima hayırla anılacağını belirtti. Görevi devralan yeni başkan Medine Çolak Akay’a ise başarı dilekleri iletildi.

“Kadınların emeği sendikal mücadeleye güç katıyor”

Şube Başkanı Gençer Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Kadın Komisyonlarımız, teşkilatımızın dinamizmini artıran ve toplumsal hayata değer katan en önemli unsurlardan biridir. Kadınların emeği, adalet mücadelesi ve fedakârlığı sendikal çalışmalarımıza güç katmaktadır” dedi.

Yeni dönemde hedef: kadınların sesi olmak

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube yönetimi, yeni dönemde de kadınların sesi olmayı ve hak-emek mücadelesinde öncü rol üstlenmeyi sürdüreceğini vurguladı.