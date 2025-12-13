TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, geçtiğimiz hafta Eskişehirspor deplasmanında sona eren yenilmezlik serisinin ardından taraftarı önünde hata yapmadı. Yeşil-kırmızılı ekip, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda konuk ettiği Bornova 1877’yi 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Goller ilk yarıda geldi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Karşıyaka, 12’nci dakikada Hamza’nın golüyle öne geçti. Bornova 1877, bu gole 17’nci dakikada Ertuğrul’la karşılık vererek skora denge getirdi. Ancak baskısını artıran Karşıyaka, 21’inci dakikada Onur ve 31’inci dakikada Berat’ın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.

Taraftar desteğiyle rahat oyun

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda taraftarının yoğun desteğini arkasına alan Karşıyaka, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. İlk yarıda bulduğu gollerle rahatlayan yeşil-kırmızılı ekip, ikinci yarıda skor avantajını koruyarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Zirve yarışında kritik hafta

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Kütahyaspor ve Eskişehirspor’un bu hafta karşı karşıya gelerek berabere kaldığı haftada kazanan Karşıyaka oldu. Bu sonuçla puanını 30’a yükselten İzmir temsilcisi, lider Kütahyaspor ile arasındaki farkı 2 puana düşürdü. Karşıyaka, Eskişehirspor’la arasındaki puan farkını ise 3’e çıkardı.

Bornova 1877 düşme hattında kaldı

Üst üste 8’inci mağlubiyetini alan Bornova 1877, 7 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı. Maç öncesinde teknik direktör Gürkan Farhatoğlu ile yollarını ayıran Bornova ekibi, zorlu süreçten çıkış arayışını sürdürüyor.

Genç kadrolarla sahadaydılar

Türkiye Futbol Federasyonu’nun başlattığı bahis soruşturması kapsamında Karşıyaka’da 8, Bornova 1877’de ise 10 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası verilmesi nedeniyle iki takım da sahaya genç ağırlıklı kadrolarla çıktı. Eksiklere rağmen Karşıyaka, tecrübe ve oyun üstünlüğünü sahaya yansıtmayı başardı.

