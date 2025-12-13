İzmir’in Urla ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde, geçmişte yangın nedeniyle zarar gören çamlık alanda doğayı yeniden canlandırmak amacıyla anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Baküs-Der ve Barbaros Muhtarlığı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, yüzlerce meşe palamudu toprakla buluşturuldu.

Yeniden yeşertme çalışmasına mahalle halkı sahip çıktı

Barbaros Mahallesi sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, yanan alanların kaderine terk edilmemesi gerektiği mesajı verildi. Büyükten küçüğe birçok Barbaroslu, doğaya katkı sunmak için el birliğiyle çalıştı. Etkinlik, mahalle dayanışmasının çevreye yansıyan güçlü bir örneği olarak dikkat çekti.

Çocuklar doğayla iç içe bilinçlendi

Etkinliğin en dikkat çeken katılımcıları ise çocuklar oldu. Meşe palamutlarını kendi elleriyle toprağa eken çocuklar, doğa sevgisini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Organizasyon sırasında, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemi özellikle vurgulandı.

“Bahar geldiğinde birlikte kontrol edeceğiz” sözü verildi

Etkinlik sonunda yapılan kısa konuşmalarda, çalışmaya katılan çocuklara teşekkür edildi. Yetkililer, bahar aylarında ekilen palamutların yeşermesinin yine çocuklarla birlikte kontrol edileceğini ve o gün doğa içinde küçük bir piknik yapılacağını ifade ederek, çocuklara doğayla bağlarını güçlendirecek bir söz verdi.

Yangın göletlerine dikkat çekildi

Program kapsamında, yangın söndürmede hayati rol üstlenen göletler de ziyaret edilerek fotoğraflar çekildi. Bu alanların korunmasının, orman yangınlarıyla mücadelede kritik öneme sahip olduğu hatırlatıldı. Doğal alanların ve su kaynaklarının birlikte korunması gerektiği bir kez daha dile getirildi.

“Doğayı koruma çalışmalarımız sürecek”

Baküs-Der ve Barbaros Muhtarlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, etkinliğe katılan çocuklara, ailelerine ve destek veren tüm Barbaros Mahallesi sakinlerine teşekkür edildi. Açıklamada, doğayı koruma ve yeniden yeşertme çalışmalarının önümüzdeki süreçte de kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.