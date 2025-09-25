Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de yaşanan çöp krizi kent gündemini meşgul etmeye devam ederken, kriz sadece temizlik hizmetleriyle sınırlı kalmadı, siyaset arenasında da tansiyonu yükseltti. Buca’da çözülen işçi eyleminin ardından şimdi de Karşıyaka’da işçilerinin başlattığı süresiz eylem, ilçeyi çöp yığınlarıyla baş başa bıraktı. Gözler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın krize yaklaşımında.

BUCA’YA GİTTİ, KARŞIYAKA’YI ÇAĞIRDI

Geçtiğimiz günlerde Buca Belediyesi’nde işçilerin başlattığı eylem sonrası ilçeye giden Başkan Cemil Tugay, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile yüz yüze görüşerek sürecin çözümüne katkı sundu. Ancak benzer bir krizin yaşandığı Karşıyaka için aynı adımı atmadı.

Karşıyaka’da da işçilerinin eylemi nedeniyle ilçede çöpler toplanmazken, Tugay bu kez farklı bir yol izledi. Eski görev yeri olan Karşıyaka Belediyesi’ne gitmek yerine, mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı’nı Büyükşehir Belediyesi’ne çağırdı. Bu durum, “Tugay, kendi koltuğuna oturan ismi ayağına çağırıyor” yorumlarına neden oldu.

TUGAY: KOORDİNASYON SORUNU YOK, SORUN İŞÇİLERİN GÖREVİNİ YAPMAMASI

Konuyla ilgili bugün basın mensuplarının karşısına geçen Tugay, hem çöplerle ilgili durumu hem de kamuoyundaki eleştirileri değerlendirdi. İlçe belediyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında bir koordinasyon eksikliği olmadığını savunan Tugay, “Toplama aksaklığının nedeni işçilerin görevini yapmaması. Karşıyaka ve Buca’da yaşanan sorunlar, ilçe belediyelerin personel sıkıntılarından kaynaklanıyor” dedi.

Tugay ayrıca, “Bütün ilçeler ekonomik zorluklar yaşıyor. Ancak bazıları bu süreci sessizce yönetiyor, bazıları ise kamuoyuna taşınıyor” ifadelerini kullandı.

AYNI KRİZE FARKLI YAKLAŞIM

Başkan Tugay’ın Buca için sahaya inip çözüm araması, ancak Karşıyaka için belediye başkanını makamına çağırması, kamuoyunda eleştirileri de beraberinde getirdi. Tugay’ın Karşıyaka geçmişi, bu yaklaşımı daha da dikkat çekici kılıyor. Hatırlanacağı üzere Cemil Tugay, 2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Şimdi ise, Karşıyaka’daki çöp sorununun çözümü için eski koltuğunun yeni sahibini kendi makamına davet etmesi, siyasi kulislerde “eşit mesafe” ve “yerel yönetim içi hiyerarşi” tartışmalarını gündeme taşıdı.