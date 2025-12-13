İzmir’in en işlek noktalarından biri olan Alsancak’ta bir kozmetik mağazasının başlattığı indirim kampanyası, gece saatlerinden itibaren dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Konak ilçesinde yer alan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde mağaza önünde toplanan vatandaşlar, sabah açılacak kapılar için saatlerce bekledi.

Soğuk havaya rağmen battaniyeli bekleyiş

Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen vatandaşların bir kısmı, geceyi dışarıda geçirmek için battaniye ve kalın kıyafetlerle önlem aldı. Uzun süre ayakta beklemek istemeyenler ise kamp sandalyelerini cadde üzerine kurarak sabaha kadar sırada kaldı. Gece ilerledikçe kuyruk uzarken, cadde üzerindeki bu sıra dikkat çekti.

Cadde ortasında kamp görüntüleri

Gece geç saatlerde başlayan yoğunlukta, mağaza önünde adeta kamp alanını andıran manzaralar oluştu. Kamp sandalyelerinde oturarak bekleyen vatandaşlar, sabah saatlerine kadar sırayı terk etmedi. Ortaya çıkan bu ilginç anlar, hem çevredeki vatandaşların hem de yoldan geçenlerin ilgisini çekti.

Cep telefonu kameralarına yansıdı

Mağaza önünde oluşan kuyruk ve bekleyiş, cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Aynı zamanda çevrede bulunan güvenlik kameraları da gece boyunca yaşanan hareketliliği görüntüledi. O anlara tanıklık eden vatandaşlar, yaşanan durumu şaşkınlıkla izledi.

Mağaza açıldı, kalabalık daha da arttı

Sabah saatlerinde mağazanın kapılarını açmasıyla birlikte yoğunluk daha da arttı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak mağazaya girmeyi bekledi. Açılış sonrası kalabalığın cadde boyunca uzandığı görüldü.

İndirim kampanyası sosyal hayatta da yankı buldu

Gece boyu süren bekleyiş ve sabah saatlerinde artan yoğunluk, Alsancak’ta alışveriş kampanyalarının yarattığı ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Kozmetik mağazasının indirim kampanyası, yalnızca alışveriş değil, aynı zamanda şehir merkezinde dikkat çeken bir sosyal manzaraya dönüştü.