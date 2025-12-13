Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan ve DİSK Genel-İş Sendikası’na üye işçilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı iş bırakma eylemleri devam ediyor. Belediye yönetimi ile sendika temsilcileri geçtiğimiz hafta cuma günü İzmir Sanat’ta bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

Görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine DİSK Genel-İş İzmir şubeleri, eylemlerin süreceğini duyurdu. Sendika, önümüzdeki haftaya ilişkin eylem programını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre işçiler; çadır nöbetleri, bildiri dağıtımları, medya programlarına katılım ve yürüyüşlerle taleplerini dile getirmeyi sürdürecek.

Eylem takvimi kapsamında 15 Aralık Pazartesi günü Fuar Basmane Kapısı’nda gün boyu çadır nöbeti tutulacak. 16 Aralık Salı günü Bornova ve Halkapınar metro istasyonlarında bildiri dağıtımı yapılacak.

17 Aralık Çarşamba günü çadır nöbetinin yanı sıra fuar hollerinde yapılacak promosyon ihalesine katılım sağlanacak, akşam saatlerinde ise Fuar Lozan Kapısı’ndan Alsancak Limanı’na yürüyüş düzenlenecek. 18 Aralık Perşembe günü Şirinyer ve Basmane metro istasyonlarında bildiri dağıtımı yapılacak. Eylemler, 19 Aralık Cuma günü Konak Pier’de toplanılarak Basmane Fuar Kapısı’na yapılacak yürüyüşle devam edecek.