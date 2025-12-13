Sultanlar Ligi’nin 11’inci haftasında Göztepe, sahasında ağırladığı güçlü rakibi Eczacıbaşı karşısında direnç gösterse de parkeden mağlubiyetle ayrıldı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı.

Mücadele İzmir Atatürk Salonu’nda oynandı

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmada tribünlerde önemli bir ilgi gözlemlendi. Karşılaşmayı hakemler Eyüpcan Kayışoğlu ve Engin Duman yönetti. Maç boyunca tempolu bir oyun ortaya konuldu.

İlk set çekişmeli başladı, sonu Eczacıbaşı’nın oldu

Karşılaşmanın ilk setinde Göztepe, oyuna dengeli bir başlangıç yaptı. Set boyunca skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken, Eczacıbaşı kritik anlarda hata yapmayarak ilk seti 25-22 kazanmayı başardı.

İkinci sette Eczacıbaşı oyunun kontrolünü aldı

İkinci sette servis ve hücum etkinliğini artıran Eczacıbaşı, oyunun temposunu tamamen kontrol altına aldı. Göztepe savunmada zaman zaman direnç gösterse de set, 25-18’lik skorla konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü sette Göztepe çabaladı ama yetmedi

Maçın üçüncü setinde Göztepe, taraftar desteğini de arkasına alarak oyuna tutunmaya çalıştı. Ancak Eczacıbaşı, tecrübesini sahaya yansıtarak seti 25-20 kazandı ve karşılaşmayı 3-0 tamamladı.

Karşılaşma 84 dakikada sona erdi

Toplam 84 dakika süren mücadelede Eczacıbaşı, set vermeden galibiyete ulaşırken, Göztepe ise haftayı puansız kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki haftalarda alacağı sonuçlarla ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Sultanlar Ligi’nde haftaya bakış

Bu sonuçla Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi’nde üst sıralardaki yerini korurken, Göztepe önümüzdeki hafta oynayacağı karşılaşmalara odaklandı. Ligde 11’inci hafta mücadeleleri büyük bir rekabete sahne olmaya devam ediyor.