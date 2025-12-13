Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Emrez Mahallesi’nde bulunan bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve bu adresten satış yapıldığı yönünde istihbarat bilgisi aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, S.Y. ve T.Y. isimli şüphelilerin ikametlerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda toplam 894 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheliler olay yerinde gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan S.Y. ve T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Güvenlik güçleri bu operasyonlarla hırsızlık olaylarının önüne geçmek için var güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.

