Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eylül ayında 17 bin hekim dışı sağlık personelinin atamasının yapılacağını duyurdu.

Samsun Valiliği’nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Memişoğlu, şehrin sağlık altyapısının güçlendiğini belirterek, “Samsun, sağlık alanında bölgenin en önemli merkezlerinden biri. Cumhurbaşkanımızın ‘Hayalim’ dediği Samsun Şehir Hastanesi kasım ayında Samsunlu vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Tekkeköy’de inşaatı süren 250 yataklı hastaneyi gerektiğinde 400 yatağa çıkarabilecek şekilde planladık ve 2026 yılı itibarıyla hizmete sunacağız. Atakum’da 350 yataklı hastanemizin inşaatına başladık, şu anda yüzde 25-30 seviyesinde ilerliyor ve 2027 yılında hizmete açacağız. Ayvacık’ta ise 25 yataklı bir devlet hastanesi inşaatına başlıyoruz. Merkezde de yeni bir büyük hastane planlaması yaptık; yakın zamanda detaylarını açıklayacağız. Böylece Samsun’da sağlık hizmeti altyapımızın büyük çoğunluğunu tamamlamış olacağız” dedi.

“17 bin yeni atama olacak”

Memişoğlu, atama ile ilgili olarak, “Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı sağlık personeli almayı planlamıştık. Bunun 18 binini sene ortasında aldık, kalan 17 bininin planlamasını tamamladık ve bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığı’na sunduk. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımızla 2026’da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz” ifadelerini kullandı.