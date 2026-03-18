Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Mart tahminlerine göre Edirne ve Çanakkale dışında Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sis ve pus görüleceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerine yakın, iç bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den uyarılar
Marmara’da rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklendiği için oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek alanları ile Doğu Anadolu’da yoğun kar bulunan eğimli bölgelerde çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler sürüyor.
18 Mart 2026 Hava durumu
MARMARA
Edirne – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul – 8°C – Parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı
Kırklareli – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Kocaeli – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Denizli – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İzmir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Manisa – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Adana – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Antalya – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Hatay – 21°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Mersin – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Eskişehir – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Konya – 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Nevşehir – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bolu – 17°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Düzce – 14°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Kastamonu – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Zonguldak – 11°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Tokat – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Siirt – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu