Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Mart tahminlerine göre Edirne ve Çanakkale dışında Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sis ve pus görüleceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerine yakın, iç bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarılar

Marmara’da rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklendiği için oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek alanları ile Doğu Anadolu’da yoğun kar bulunan eğimli bölgelerde çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler sürüyor.

18 Mart 2026 Hava durumu

MARMARA

Edirne – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul – 8°C – Parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı

Kırklareli – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Kocaeli – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Denizli – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İzmir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Manisa – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Adana – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

Antalya – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Hatay – 21°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

Mersin – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Eskişehir – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

Konya – 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

Nevşehir – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Bolu – 17°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Düzce – 14°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Kastamonu – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Zonguldak – 11°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

Samsun – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

Tokat – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kars – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

Malatya – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

Van – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

Siirt – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

Şanlıurfa – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu