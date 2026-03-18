İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kuşadası Belediyesi bünyesindeki imar ve yapı kontrol süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı öne sürülüyor. 13 Mart 2026 tarihinde Aydın, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla Günel dahil 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Ömer Günel neden tutuklandı?

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve beraberindeki isimler, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme, Günel'in yanı sıra Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal'ın tutuklanmasına karar verdi. İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasında tanık ifadeleri, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları ve HTS kayıtlarının delil olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan görevden uzaklaştırma kararı

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16 Mart 2026 tarihli tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca Günel'i geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Kuşadası'nda belediye yönetiminin bundan sonra nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

Ömer Günel kaç yaşında ve nereli?

Ömer Günel, 1971 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Antalya'da tamamladıktan sonra 1991 yılında Kuşadası'na yerleşti. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Günel, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde Avrupa Birliği Uzmanlığı eğitimi de alan Günel, 1997 yılında kendi avukatlık bürosunu kurarak yaklaşık 20 yıl boyunca hukuk alanında faaliyet gösterdi.

Ömer Günel'in siyasi kariyeri

Siyasete 2004 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi aday adayı olarak adım atan Günel, 2009 seçimlerinde Kuşadası Belediye Meclisi'ne girmeyi başardı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 58'e yakın oy oranıyla belediye başkanlığını kazandı. 2024 yerel seçimlerinde ise ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu. Günel aynı zamanda Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği, Enerji Kentler Birliği Meclis Üyeliği ve Doğal Şehirler Birliği başkanlığı gibi görevler üstlendi.