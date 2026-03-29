Son Mühür- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın başrolünde olduğu krizin artçı sarsıntıları siyasetin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale mitinginde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel baskınına ilişkin polis kamerası görüntülerinin Sabah gazetesine servis edilmesine çok sert tepki gösterdi.

AK Parti rejiminin Pravdası...



Özel, konuşmasında Sabah gazetesiyle Pravda gazetesi arasında paralellik kurarak şu ifadeleri kullandı:

''Milletin özel hayatı devlete emanet. O görüntüler; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı emrinde toplanan o görüntüler birkaç saat içinde AK Parti’nin… Hani Sovyet rejiminde Pravda var ya devlet gazetesi. AK Parti rejiminin Pravda’sı Sabah gazetesinde. Hem de büyük bir utanmazlık içinde ve bugün bütün basınlarında dün buzlayanlar bugün görüntüleri buzlamadan, hiç şunu düşünmeden.

Bugün basılan o tüm paçavraların… Basanlar utanmaz, bastırlar utanmaz. Ama ben milletimden utandım o görüntüler adına''



Özel'e şuurunu yitirmiş tepkisi...



Özgür Özel'in Sabah gazetesini SSCB döneminin ünü tüm dünyaya yayılan Pravda gazetesine benzetmesine Özgürlük ve Demokrasi Partisi İzmir il eski Başkanı yazar Haluk Tekeli'yi kızdırdı.

Devrimin sesi Pravda...

''CHP ve Özgür Özel özür dilemeli'' vurgusunda bulunan Tekeli,

''Troçki yönetiminde Çarlık rejimine karşı Bolşeviklerin yayın organı Pravda ( Gerçek) adlı kollektif örgütleyici yayın organını havuz medyasının boyalı basınına benzeten CHP lideri Özgür Özel şuurunu yitirmiş görünüyor.

Uşak'ta sokakta gezen herkesin yolsuzluk, rant, kamu kaynaklarını iç etme konusunda hakkında her konuyu bildiği kriminal birini belediye başkan adayı yapıp, patlayan lağımlarda rezaletin dibini yaşarken battığınız çukurdan devrimin sesi Pravda'ya çamur atma dışında aklınıza bir şey gelmiyor mu?

Sabah gazetesini benzetecek başka gazete kalmadı mı? Bunun için özür dileyeceksiniz'' çağrısında bulundu.