9 Mart 2026’da başlayan Techno 293 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 3. Ayak yarışları, İzmir’in Foça ilçesinde gerçekleştirilen final yarışları ve ödül töreniyle sona erdi. Beş gün süren organizasyonda 12 kulüpten 95 sporcu rüzgârla mücadele ederken, 3–9 Nisan 2026 tarihlerinde yine Foça’da düzenlenecek Techno 293 Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Milli Takım kadrosu da kesinleşti.

95 sporcu Foça’da yarıştı

Türkiye Yelken Federasyonu’nun yıllık faaliyet programı kapsamında düzenlenen organizasyonun ana sponsorluğunu MW Phokaia Beach Resort üstlendi. Şampiyonaya Türkiye’den 12 kulübün yanı sıra ferdi sporcular katılırken, Macaristan’dan gelen sporcular da yarışlara dahil oldu.

Uygun rüzgar ve parkur koşullarında gerçekleştirilen yarışlar, izleyenlere renkli ve çekişmeli anlar yaşattı.

Kategorilerde birinciler belli oldu

Beş gün süren yarış programının ardından farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı:

U13 5.0 m² ve altı kızlar: Alya Güneş Canan (İÇDAŞ Spor Kulübü)

U13 5.0 m² ve altı erkekler / U13 genel: Bozok Balcı (Marmara Yelken Kulübü)

U13 kızlar: Elisa Özer (İÇDAŞ Spor Kulübü)

U15 kızlar: Derin Toker (Vakıf K12 Gençlik ve Spor Kulübü)

U15 genel: Alp Kaya Akdağ (EMR Windsurf ve Yelken Spor Kulübü)

U17 kızlar: Zeynep Koçhan (Vakıf K12 Gençlik ve Spor Kulübü)

U17 genel: Yankı Ateş (ferdi – İzmir)

Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı

Daha önce gerçekleştirilen birinci ve ikinci ayak yarışlarının sonuçlarının da eklenmesiyle yapılan genel sıralama sonucunda U13, U15 ve U17 kategorilerinde Milli Takım kadrosu da belirlendi.

Milli takım listesinde yer alan sporcular şu isimlerden oluştu:

Elisa Özer, Alya Güneş Canan, Alya Atik, Nilda Elvin Evin, Emine Yade Şen, Bozok Balcı, Berk Pala, Çınar Karayaz, Mehmet Emin Kaya, Mehmet Yalın Köksal, Derin Toker, Sena Aynur, Ayşe Mira Canan, Nil Erdamar, Almila Dikmen, Alp Kaya Akdağ, Tuna Tekin, Aren Selim Er, Ahmet Özkan, Can Demirci, Elif Bayram, Zeynep Koçhan, Defne Roza Uzun, Öykü Melli, Ece Gürgen, Yankı Ateş, Kerem Demir Demirel, Arhan Öztük, Ercüment Mete Ergin ve Kuzey Toprak Kaya.

“Dünyada birinciliğe oynuyoruz”

Yarışların ardından düzenlenen törende konuşan Türkiye Yelken Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkanı Murat Şener, Türkiye’nin Techno 293 sınıfında uluslararası başarılar elde ettiğini belirtti.

Şener, “Artık mütevazı olmaya gerek yok. Avrupa ve dünya şampiyonalarında sürekli kürsüye çıkan sporcularımız var. Dünyada ilk üçteyiz demek yerine birincilik için yarışıyoruz. Katıldığımız organizasyonlardan madalyasız dönmüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Foça için önemli bir tanıtım”

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ise Dünya Şampiyonası’nın Foça’da düzenlenecek olmasına dikkat çekti.

İşler, organizasyonun yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını belirterek, “Bu yarış aynı zamanda kardeşlik ve tanıtım anlamı taşıyor. Milli takımımızın başarısıyla Türk bayrağını zirveye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Sporculardan Dünya Şampiyonası heyecanı

Milli Takım kadrosuna giren sporculardan Can Demirci, altı yıldır bu branşla ilgilendiğini belirterek Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Almila Dikmen ise üç yıldır yelken sporuyla ilgilendiğini belirterek, yarış gününde rüzgâr koşullarının daha elverişli olduğunu ve milli takıma seçilmenin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.

“Foça’da ideal rüzgar koşulları vardı”

Yarışların sorumlusu ve Türkiye Yelken Federasyonu Gençlik Sınıfları Antrenörü Onur Pekçetin, organizasyon boyunca sporcuların uygun parkur ve rüzgâr koşullarında mücadele ettiğini söyledi.

Pekçetin, “Toplam 12 kulüpten 95 sporcu Foça’nın rüzgârında yarıştı. Bu organizasyon aynı zamanda 3 Nisan’da başlayacak Techno 293 Dünya Şampiyonası için eleme niteliği taşıyordu. Macaristan’dan gelen sporcuları da ağırladık ve milli takım kadromuzu belirledik” dedi.