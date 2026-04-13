Son Mühür- ABD nüfusu içinde sadece yüzde 2.4 oranında Yahudi bulunmasına rağmen ülkenin politikalarına son nokta genellikle İsrail'in istediği yönde konuluyor.

ABD anayasasının yazılı olmayan kuralıymış gibi tüm dünyanın kabul ettiği durum, son ABD-İran savaşında da bir kez daha gözler önüne serildi.

Pakistan'da masa neden devrildi?



ABD ve İran arasında 15 günlük geçici ateşkesin ardından saldırılarından geri adım atmayan ve barışa kapıyı kapatan Netanyahu liderliğindeki İsrail, Pakistan'da sonuçsuz kalan barış masasının devrilmesinde de en önemli aktör olarak öne çıktı.

ABD Başkanı Trump ve Kongre üyeleri üzerindeki İsrail ağırlığını mercek altına alan isim Rus siyasal stratejist ve siyaset bilimci Pavel Dubravsky oldu.

Kongre'nin yüzde 75'i İsrail yanlısı...



İsrail yanlısı Yahudi lobisinin en güçlü adresi olan AIPAC (American Israel Public Affairs Committee)'dan para alan kongre üyelerini tek tek bir tabloda gösteren Dubravsky'nin çalışması, 435 kongre üyesinden 324'ünün İsrail tarafından kontrol edildiğini ortaya çıkardı.



Orta Doğu'yu cehenneme çeviren savaşların bir numaralı sanığı olan Netanyahu liderliğindeki İsrail'in, dünyanın en büyük savaş gücünü elinde tutan ABD'nin kongresinin yüzde 75'ini elinde tuttuğu gerçeği, bölgede barış arzulayanların umudunu boşa çıkaracak gibi görünüyor.