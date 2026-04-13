Son Mühür- Macaristan'ın güçlü lideri Victor Orban, ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Rus lideri Putin'in desteğine rağmen sandıktan çıkmayı başaramayarak koltuğuna veda etti.

Macaristan'da seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi'nin (Tisza) lideri Peter Magyar, ilk açıklamasında "Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni iktidarın önceliği...



45 yaşındaki hukukçu ve eski diplomat Magyar'ın Orban karşısında elde ettiği sonucun Türkiye'ye yansımasını değerlendiren emekli Tümamiral Cem Gürdeniz,

''Macaristan’da Orbán’ın yerine Magyar’ın gelişi ile yeni iktidarın önceliği denge siyaseti değil, Avrupa ana akımıyla yeniden uyum sürecini başlatmak olacaktır.

Avrupa’nın dış politika ve güvenlik mimarisinde Rusya karşıtlığı konsolide edilirken bu yönetim Ukrayna ‘ya AB yardımlarının açılmasına katkı sağlayacaktır.

Daha temkinli bir politika...



Orban, AB ve NATO içinde Rusya’ya karşı mutlak cepheleşmeye mesafeli duran, daha temkinli ve çok eksenli bir çizgiyi temsil ediyordu. Bu hat, Avrupa içinde alternatif bir denge unsuru yaratıyordu. Bu denge şimdi zayıflayacak. O nedenle NATO Genel Sekreteri Rutte ve AB çevreleri çok mutlu'' hatırlatmasında bulundu.



Orban ve Netanyahu çok yakındı...



''Orban İsrail cephesinde Netanyahu ile çok yakın ilişki içerisindeydi. Magyar, İsrail ile ilişkileri farklı bir seviyeye geri çekecektir'' diyen Gürdeniz,

''Orban, Türk dünyasıyla görünür ve yüksek profilli bir siyaset izliyordu. Magyar bu kapsamda Orban kadar özellikle TDT (Türk devletleri Teşkilatı ) na karşı enerjik ve destekçi bir politika izlemeyebilir'' mesajı verdi.



''Sonuç olarak bu seçimle Avrupa’da güvenlik mimarisi içinde, Rusya karşıtlığı Slovakya dışında tüm ülkeler tarafından desteklenecek bir konuma yani daha kırılgan hale gelecektir. Bu da Rusya Ukrayna savaşının uzaması anlamına gelir'' vurgusunda bulunan Gürdeniz,

''Türkiye açısından Orban’ın kaybı hem AB içinde hem de daha geniş jeopolitik çerçevede manevra alanımızın daralması demektir.

Bu değişimin yegane yararı Orban’ın Türk kamuoyunu son derece rahatsız eden Netanyahu ile sergilediği samimi dostluk ve iş birliği ortamının kalkmasıdır'' ifadelerine yer verdi.