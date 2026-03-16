Ezel'deki Temmuz'dan Çukur'daki Aliço'ya uzanan kariyeriyle milyonlarca izleyicinin hafızasına kazınan Rıza Kocaoğlu'nun İzmir'le olan derin bağı, Göztepe taraftarlığı ve tiyatro kökenli oyunculuk anlayışı onu sektörde ayrıcalıklı bir konuma taşıyor. İşte Kocaoğlu'nun hayatı, ailesi ve filmografisi.

Rıza Kocaoğlu kaç yaşında, nereli?

Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979'da İzmir'de dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 47 yaşında. İzmirli kimliğini her fırsatta ön plana çıkaran oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatro disipliniyle yetişmesi, ilerleyen yıllarda canlandırdığı her karaktere derinlik katmasının temel taşı oldu.

Rıza Kocaoğlu'nun babası kim?

Kocaoğlu hakkında en çok araştırılan detaylardan biri ailesiyle ilgili. Babası İsmail Kocaoğlu, İzmir futbolunun efsanevi isimlerinden biri. Göztepe tribünlerinde uzun yıllar amigoluk yapan ve taraftarlar arasında "Amigo Başbakan" lakabıyla anılan İsmail Kocaoğlu, sarı-kırmızılı kulübün sembol figürlerinden. Bu güçlü aile bağı nedeniyle Rıza Kocaoğlu da tutkulu bir Göztepe taraftarı olarak biliniyor.

Oyunculuk kariyeri nasıl başladı?

Kocaoğlu'nun sinema serüveni yönetmen Çağan Irmak'ın Bana Şans Dile filmiyle başladı. Bu yapımdaki başrolü, genç oyuncunun sektörde fark edilmesini sağladı. Filmle birlikte Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanması, kariyerinde kritik bir dönüm noktası oldu.

Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kocaoğlu, televizyonda Ezel (Temmuz), Kuzey Güney, İçerde ve Çukur (Aliço) gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaştı. Özellikle Çukur'daki Aliço karakteri sosyal medyada fenomen haline geldi. Sinema tarafında ise Bana Şans Dile, Av Mevsimi ve kült yapım Kaybedenler Kulübü filmografisinin öne çıkan eserleri arasında yer alıyor. Tiyatro sahnesinde de DOT Tiyatro bünyesinde Malafa ve Punk Rock oyunlarında sahneye çıktı. Tiyatro kökenli yapısı, her rolüne kattığı gerçekçilik ve doğallıkla onu yapımcıların en çok tercih ettiği oyunculardan biri haline getirdi.