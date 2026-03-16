Çağla Şıkel ile 2015 yılında boşandıktan sonra özel hayatını tamamen kamuoyundan uzak tutan Altuğ, bir süre önce bir röportajında sevgilisiyle ilgili ilk ipuçlarını vermişti. Sanatçı, partnerinin sanat camiasından olduğunu ancak çok tanınan biri olmadığını söylemişti.

Pınar Yüzbaşıgil kimdir, ne iş yapıyor?

Emre Altuğ'un sevgilisi olduğu iddia edilen Pınar Yüzbaşıgil, televizyon sektöründe prodüksiyon ve organizasyon tarafında çalışan bir isim. Uzun süredir Okan Bayülgen'in sahne ve televizyon projelerinde koordinatörlük görevini üstlenen Yüzbaşıgil, kamera önünde değil ekran arkasında aktif rol alıyor. Medya sektöründe ekip koordinasyonu ve prodüksiyon planlaması alanlarında deneyimli olan Yüzbaşıgil, geniş kitleler tarafından tanınmasa da sektör içinde bilinen bir profesyonel.

Emre Altuğ sevgilisi hakkında ne demişti?

Altuğ, daha önce yaptığı açıklamada sevgilisi için dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Sanatçı, partnerinin sanat dünyasından olduğunu ancak kamuoyunun çok tanıdığı biri olmadığını belirtmişti. Görüntülenmek ya da gizlenmek gibi bir kaygıları olmadığını da sözlerine eklenmişti. Bu ifadeler, Yüzbaşıgil'in profiline birebir uyuyor.

Çağla Şıkel ile evliliği ve çocukları

Emre Altuğ, 2008 yılında manken ve sunucu Çağla Şıkel ile dünyaevine girmişti. Çiftin Uzay ve Kuzey adında iki çocuğu bulunuyor. 2015'te boşanan ikili, çocukları için saygılı bir iletişimi sürdürdüklerini her fırsatta vurgulamıştı. Altuğ, ayrılıktan bu yana özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor.

İlişki iddiasına resmi açıklama geldi mi?

Şu ana kadar sanatçıdan Pınar Yüzbaşıgil ile ilişkisine dair resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi. Ancak Altuğ'un daha önceki röportajlarında kullandığı ifadeler, kulislerde konuşulan isimle büyük ölçüde örtüşüyor. Sosyal medyada da konuya ilgi oldukça yüksek; özellikle Yüzbaşıgil'in kimliği ve mesleği en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Çiftin birlikte görüntülenmemeye özen gösterdiği ve ilişkiyi bilinçli şekilde kamuoyundan uzak tuttuğu belirtiliyor.