Evlerde sık kullanılan prizlerdeki tasarım farkı farklı delik boyutları ya da yapısal ayrıntılar, aslında elektrik güvenliğini artırmak için geliştirilen önemli bir sistemden kaynaklanıyor.

Faz ve nötr hattı için özel tasarım kullanılıyor

Elektrik prizlerinde yer alan girişlerden biri faz, yani canlı hat olarak görev yaparken diğeri nötr hattı taşıyor. Bazı ülkelerde kullanılan priz modellerinde bu iki giriş aynı yapılmıyor. Bunun temel nedeni, fişin prize yalnızca doğru yönde takılmasını sağlamak.

Bu sistem sayesinde elektrik akımı daha kontrollü ilerliyor. Özellikle nötr hattın daha geniş tasarlanması, bağlantı sırasını daha güvenli hale getiriyor.

Güvenlik riskini azaltıyor

Bu farklar kullanıcı güvenliği için elzem. Yanlış bağlantı ihtimalini azaltan bu yapı, elektrikli cihazların daha güvenli çalışmasına yardımcı oluyor. Çünkü bazı cihazlar, iç devre yapısı nedeniyle doğru polariteyle kullanılmak üzere üretiliyor.

Fişin ters takılması kimi zaman performans sorunlarına, bazen de beklenmeyen güvenlik problemlerine neden oluyor. Bu yüzden priz tasarımındaki bu fark aslında önemli bir koruma sağlıyor.

Türkiye’de her prizde belirgin değil

Türkiye’de yaygın kullanılan priz tiplerinde bu ayrım her zaman net biçimde anlaşılmasa da dünya genelinde farklı standartlar bulunuyor. Özellikle bazı ülkelerde bu sistem daha belirgin şekilde uygulanıyor. Tatil için yurtdışına gidenler bunu daha iyi anlıyor.