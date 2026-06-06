Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldı. Elektronik para kuruluşu olarak kurumun faaliyet izni hakkında iptal kararı çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Karar Resmî Gazete’de!

Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, Parolapara’ya daha önce verilen elektronik para kuruluşu faaliyet izni kaldırılmış oldu.

Faaliyet izninin, 28 Temmuz 2022 tarihli Merkez Bankası kararıyla alındığı öğrenildi. Şirket, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyetlerini sürdürüyordu.

Faaliyet izninin iptaline ilişkin karar, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında alındı.

