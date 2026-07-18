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- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ceylan görevden alınırken, bu suretle boşalan Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Fuat Şanal atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar çerçevesinde vali değişikliği de gündeme geldi. Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, bu suretle boşalan Ardahan Valiliği'ne Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar çerçevesinde büyükelçi değişikliği gözlerden kaçmadı. Türkmenistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Demirok merkeze alınırken, bu suretle boşalan Türkmenistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Orta Asya ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 18.07.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarının açıklanmasının ardından gözler atama ve görevden alma kararlarını çevrildi. Çok sayıda atama ve görevden alma gündeme gelirken, 1 büyükelçi ataması ve 1 vali ataması a gözlerden kaçmadı.

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