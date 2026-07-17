Kamuoyunda "Ahbap" soruşturması olarak bilinen dosyada yeni bir gelişme gündeme geldi. Soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in, yürütülen mali incelemeler çerçevesinde gözaltına alındığı ifade edildi.
İddialar çerçevesinde Güner hakkında yapılan incelemeler sonucunda dikkat çeken para transferleri belirlendi.
400 bin euroluk transfer!
Gelen bilgiler çerçevesinde Özgür Güner'in gün içerisinde yaklaşık iki saatlik zaman diliminde toplam 400 bin euroyu yurt dışındaki CCF Paris Bank hesabına gönderdiği belirtildi.
Mali hareketlerin incelenmesi esnasında bahse konu olan transferler sonrasında Güner'in yurt dışına çıkmak amacıyla uçak bileti aldığı da dikkatleri çekti.
MASAK'tan hesaplara bloke!
Şüpheli para hareketlerinin belirlenmesi sonrasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Özgür Güner'in hesaplarına bloke konulduğu ifade edildi.
Yürütülen işlemler sonrasında Güner'in gözaltına alındığı, soruşturma çerçevesinde emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.
Güner'lerin babası ne demişti?
Soruşturmanın derinleşmesinin ardından Ece Güner'in babası Engin Güner sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, "Dürüstlük timsali kızıma laf söyleyenin alnını karışlarım." ifadelerini kullanmıştı.