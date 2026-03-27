Son Mühür / Osman Günden - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan imar planı değişikliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. mülkiyetindeki İzmir’in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi’nde yer alan iskeleyi kapsıyor.

Yeni kullanım tanımı belirlendi

Onaylanan plan kapsamında, Bostanlı İskelesi için yeni kullanım kararı getirildi. Buna göre alan, “İskele Alanı (Feribot + Yolcu)” olarak planlandı.

Yapılaşma koşulları ise şu şekilde belirlendi:

Emsal (E): 0.50

Maksimum yükseklik: 15 metre

Kat sınırı: En fazla 3 kat

Plan revizyonu ve ilave onaylandı

Karar kapsamında, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi resmen onaylandı.

Bu düzenleme ile iskele alanının hem mevcut kullanımının düzenlenmesi hem de yeni ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

Yetki Özelleştirme İdaresi’nde

Kararın uygulanması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılındı