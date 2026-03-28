Orta Doğu’da gerilim tırmanırken, Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kentine roketli saldırı düzenledi. Saldırı sonrası bölgede alarm sirenleri devreye girerken, hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Hava savunma sistemleri roketleri engelledi

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’dan fırlatılan 9 roketin Hayfa Limanı üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İsrailli kaynaklar, saldırı sırasında bölgede çok sayıda patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Can kaybı yok, enkaz düştü

Magen David Adom, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Ancak bazı bölgelere, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonucu oluşan şarapnel parçaları ve füze enkazlarının düştüğü belirtildi.

Saldırıların ardından misilleme geldi

Hizbullah’ın roketli saldırısının, İsrail’in İran’daki nükleer ve sanayi tesislerine yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonlarının ardından gelmesi dikkat çekti.

İsrail’in son olarak Ardekan’daki uranyum işleme tesisi ile Erak’ta bulunan Hendab Ağır Su Kompleksi’ni hedef aldığı biliniyor.

Bölgesel gerilim tırmanıyor

İran, İsrail ve Lübnan hattında artan karşılıklı saldırılar, Orta Doğu’da çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceği endişesini artırıyor.

Uzmanlar, zincirleme misillemelerin bölgesel güvenliği daha da kırılgan hale getirdiğine dikkat çekiyor.

