Son Mühür- Avrupa futbolunun İngiltere'yle birlikte iki ana adresi olan İspanya, bu hafta Arda Güler'in golüne şapka çıkartıyor.

İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta 68 metreden attığı muhteşem gol ile sezonun en güzel gollerinden birine imza atarak karşılaşmaya damga vurdu.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Manchester City engelini 3 golle aşmayı başaran Real Madrid'in konuğu Elche'ydi.

LaLiga'nın 28. haftasında Elche'yi konuk eden Real Madrid, başarılı defans oyuncusu Antonio Rüdiger, City maçına damga vuran Federico Valverde ve Dean Huijsen'in golleriyle 3-0 öne geçti.

Konuk Elce, 85. dakikada Manuel Ibanez'in kendi kalesine attığı gol ile farkı ikiye indirdi.



Maçın skorunu belirledi...



Karşılaşmanın 89. dakikasında sahneye milli yıldızımız Arda Güler çıktı.

Orta sahanın gerisinde kaptığı topta rakip kalecinin çıktığını gören Arda, 68 metre mesafeden çektiği şutla Avrupa futbolunun bu hafta en dikkat çekici gollerinden birine imza atmayı başardı.

Maçı 4-1 kazanan Real Madrid, puanını 66'ya yükseltti ve bir maçı eksik lider Barcelona ile puan farkını bire indirdi.