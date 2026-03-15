Son Mühür- Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren savaş Körfez ülkelerinin kabusu oldu. İran'ın balistik füze ve dronlarla hedef aldığı Körfez ülkelerinde yaşanan endişe otomobil sporlarının klbi olan Formula 1 yarışlarını da etkiledi.

Formula 1'de Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin güvenlik gerekçesiyle nisan ayında yapılmayacağı duyuruldu.

Alternatif planlar masada olsa da...



Formula 1'den yapılan açıklamada, "Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacak. Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle, Grand Prix'ler, F2, F3 ve F1 Akademi yarışlarıyla birlikte planlandığı gibi gerçekleşmeyecektir." denildi.

Açıklamada, "Alternatifler değerlendirilmiş olsa da nisan ayında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır." bilgisi verildi.