Son Mühür/ Osman Günden- Türkiye genelindeki otel, pansiyon ve benzeri tüm konaklama tesisleri için geri sayım başladı. Turizm ve konaklama sektöründe standartları yükseltmeyi hedefleyen yeni mevzuat hükümleriyle birlikte, yangın güvenliği standartlarını karşılayamayan işletmelerin faaliyetlerine son verilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" değişikliği, yangın tedbirlerini bir tercih olmaktan çıkarıp, işletmenin devamlılığı için en temel hukuki zorunluluk haline getirdi.

Yeni yasal çerçeve uyarınca, tesislerin "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" şartlarını tam olarak yerine getirmesi ve bu durumu resmi bir itfaiye raporu ile taçlandırması gerekiyor. Belirlenen takvime göre, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar gerekli uygunluk raporunu yetkili idarelere ibraz edemeyen tesislerin ruhsatları iptal edilecek. Bu durum, yalnızca idari bir yaptırım değil, aynı zamanda güvenli turizm sertifikasyonu ve sürdürülebilir işletmecilik anlayışı için hayati bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Modern güvenlik sistemleri hayat kurtarıcı rol oynuyor

Konaklama tesislerinin yapısal özellikleri, misafir kapasitesi ve kat sayıları, kurulacak teknik sistemlerin kapsamını doğrudan belirliyor. Uzmanlar, özellikle yüksek katlı yapılarda merdiven basınçlandırma sistemlerinin önemine dikkat çekiyor; zira bu sistemler, yangın anında kaçış koridorlarını duman istilasından koruyarak tahliyeyi mümkün kılıyor. Aynı şekilde lobi ve restoran gibi geniş kullanım alanlarında devreye giren sprinkler (yağmurlama) sistemleri ile mutfaklardaki davlumbaz söndürme düzenekleri, olası bir felaketi daha başlangıç aşamasında kontrol altına alma gücüne sahip.

Sadece alevlerle değil, yangının en sinsi düşmanı olan zehirli gazlarla mücadelede de teknoloji ön plana çıkıyor. Duman tahliye sistemleri, sıcak gazların ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayarak hem can kaybı riskini minimize ediyor hem de yapının statik bütünlüğünün korunmasına yardımcı oluyor. Bu teknik donanımların yalnızca kurulu olması yeterli görülmüyor; mevzuata uygunluklarının periyodik olarak denetlenmesi ve her an çalışır vaziyette tutulması gerekiyor.

İzmir’deki denetimlerde TMMOB Makina Mühendisleri odası imzası

İzmir genelinde kamusal alanların ve endüstriyel yapıların yangın güvenliği, 2021 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi arasındaki güçlü iş birliği ile denetleniyor. İmzalanan protokol kapsamında yürütülen projelerle; yangın söndürme tesisatlarından basınçlandırma sistemlerine kadar tüm teknik altyapı, bilimsel esaslar ve mühendislik kuralları çerçevesinde mercek altına alınıyor. Yerinde yapılan uygunluk kontrolleri, işletmelerin teknik eksikliklerini önceden saptayarak olası faciaların önüne geçmeyi hedefliyor.

İzmir'de sadece 2025 yılı içerisinde 15 binden fazla yangın vakasına müdahale edilmiş olması, tehlikenin boyutlarını ve alınması gereken önlemlerin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu istatistiki veriler, özellikle çok sayıda insanın aynı anda konakladığı tesislerde yangın önlemlerinin kusursuz işlemesinin bir lüks değil, insani bir sorumluluk olduğunu kanıtlıyor.

İşletmeler için teknik destek ve çözüm çağrısı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, sürece dair yaptığı açıklamada konaklama tesisi işletmecilerine kritik bir çağrıda bulundu. Mevzuatın getirdiği idari yaptırımlarla karşılaşmamak ve en önemlisi çalışan ile misafirlerin can güvenliğini riske atmamak adına, yangın sistemlerinin güncel yönetmeliklere uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Oda, mevcut sistemlerin kontrolü, projelendirme hatalarının giderilmesi ve teknik uygunluk süreçlerinde işletmelere her türlü profesyonel desteği sunmaya hazır olduğunu ilan etti.

Güvenli ve sürdürülebilir bir konaklama ortamı yaratmanın temel yolunun, mühendislik disiplinlerinden ödün vermemekten geçtiği belirtiliyor. İşletmelerin 31 Mayıs 2026 tarihine kadar olan bu kritik süreci iyi yönetmeleri, hem turizm sektörünün imajı hem de toplumsal güvenlik açısından büyük bir önem taşıyor.

