Son Mühür / İzmir’in birçok değerli arazisi, satışa çıkıyor. Emlak Yönetim, Türkiye genelinde 42 ilde toplam 390 muhtelif arsayı kapsayan büyük bir satış organizasyonu düzenledi. Bu kapsamda, İzmir’de de pek çok taşınmaz satışa çıkarıldı. Kentin turizm merkezlerinden sanayi bölgelerine, tarım alanlarından konut parsellerine kadar pek çok farklı nitelikteki taşınmaz, muhammen bedelleriyle birlikte açık artırma usulüyle listeye alındı.

En yüksek bedel yine Çeşme’de

İzmir genelinde satışa çıkarılan taşınmazların toplam muhammen bedeli 727 milyon TL'yi aşarken, listenin en yüksek bedelli taşınmazı Çeşme’de yer aldı. Musalla bölgesinde bulunan ve kısmen turizm, kısmen tarım alanı niteliği taşıyan 12 bin 351 metrekarelik dev alan, 105 milyon TL başlangıç bedeliyle alıcısını arayacak. Turizm yatırımlarının odağındaki Çeşme'de ayrıca Dalyan, Ovacık ve Reisdere bölgelerinde de turizm tesis ve koruma alanı statüsündeki parseller yatırımcıya sunuldu.

Bergama’da tarım arazileri listede

Bergama ilçesi ise Sağancı bölgesindeki geniş tarım arazileriyle ön plana çıkıyor. Toplamda yaklaşık 100 bin metrekareyi bulan beş farklı tarım arazisi, 1 milyon 450 bin TL ile 16 milyon 800 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa dahil edildi. Tarımsal üretimin yanı sıra sanayi ve lojistik sektörlerini de ilgilendiren Gaziemir Atıfbey’deki bin 888 metrekarelik sanayi tesisi alanı 65 milyon 400 bin TL, Menderes Görece’deki depolama alanı ise 49 milyon 550 bin TL başlangıç bedeliyle listelendi.

Devasa araziler vitrine çıktı

Selçuk ve Torbalı hattında ise yüz binlerce metrekareyi bulan devasa arazi satışları dikkat çekiyor. Selçuk Belevi’de toplamda yaklaşık 300 bin metrekareye ulaşan iki büyük plansız alan için toplam 89 milyon TL’yi aşkın bir bedel belirlendi. Torbalı tarafında ise Ayrancılar ve Subaşı'nda konut ve ticaret imarlı parseller satışa çıkarken, Çamlıca’da 37 bin metrekarelik tarım alanı ve Yeniköy’de kırsal yerleşim alanı niteliğindeki taşınmazlar listede yer aldı. Torbalı'daki dört taşınmazın toplam başlangıç bedeli ise yaklaşık 72 milyon TL olarak hesaplandı.

Sosyal donatı ve rekreasyon alanı da var

Kuzey aksında Dikili ve Kemalpaşa’daki fırsatlar da yatırımcıya sunuldu. Dikili Bahçeli’de 8 bin metrekareyi aşkın düşük yoğunluklu konut alanı 14 milyon 300 bin TL bedelle satışa sunulurken, Kemalpaşa'da hem sosyal donatı hem de konut ihtiyacına yönelik parseller dikkati çekti. Kemalpaşa Soğukpınar’da rekreasyon alanı, Atatürk Mahallesi’nde ise konut imarlı parsel listede yer aldı.