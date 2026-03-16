Dini ve resmi bayramlarda görev yapan çalışanlara ödenecek bayram mesaisiyle ilgili hesaplama yöntemi netleşti. Mevzuata göre bayram günlerinde çalışan personele normal ücretine ek ödeme yapılırken, hafta sonuna denk gelen çalışmalar için ödenecek tutar daha da artıyor.

Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor?

Bayram günlerinde çalışan işçilere, günlük ücretlerinin iki katı tutarında mesai ödemesi yapılıyor. Hesaplama yapılırken çalışanın aylık brüt maaşı 30’a bölünerek günlük brüt kazancı belirleniyor. Elde edilen tutar iki ile çarpılarak bir günlük bayram mesaisi ücreti ortaya çıkıyor.

Asgari ücretli için bayram mesaisi tutarı

2026 yılı için belirlenen brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak uygulanıyor. Bu tutara göre günlük brüt ücret 1.101 TL’ye karşılık geliyor. Bayram günü çalışan bir asgari ücretlinin alacağı mesai ücreti ise günlük 2 bin 202 TL oluyor.

Ramazan Bayramı’nda arife günü de dahil olmak üzere 3,5 günlük resmi tatil süresinde çalışan bir personelin, maaşına ek olarak yaklaşık 3 bin 853 TL mesai geliri elde edebileceği belirtiliyor.

Hafta sonuna denk gelirse ödeme artıyor

Bayram günlerinin hafta sonuna denk gelmesi durumunda mesai ücreti daha yüksek hesaplanıyor. Bu durumda ödeme günlük ücretin 2,5 katı üzerinden yapılıyor.

Örnek bir hesaplamaya göre:

Hafta içi 1,5 günlük bayram çalışması için: 1.651,50 TL

Cumartesi günü yapılan çalışma için: 1.651,50 TL

Pazar günü yapılan çalışma için: 1.651,50 TL

Bu durumda bayramın tamamında çalışan bir asgari ücretlinin toplam ek kazancı 4 bin 954,50 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Bayramda fazla çalışmaya ek ücret

Bayram günlerinde normal çalışma saatinin üzerinde çalışan personele ayrıca fazla mesai ücreti ödeniyor. Bu ödeme, bayram mesaisi ücretinin yüzde 50 fazlası üzerinden hesaplanıyor.

Öte yandan işveren, çalışanını bayram gününde yalnızca kısa süreliğine çalıştırmış olsa bile, tatil hakkı kullanılamadığı için tam günlük ücret ödemekle yükümlü oluyor.

Bayramda çalışma zorunlu mu?

İş Kanunu’na göre resmi tatil günlerinde çalışanların çalışmaya zorlanması mümkün değil. Bayram günlerinde görev yapılması çalışanların onayına bağlı bulunuyor. Ancak iş sözleşmesinde bayram günlerinde çalışma şartı yer alıyorsa, işverenin talebi doğrultusunda mesai yapılabiliyor.

Arife günü mesai uygulaması

Arife gününde saat 13.00’e kadar yapılan çalışmalar normal mesai kapsamında değerlendiriliyor. Öğleden sonra çalışmaya devam edilmesi halinde ise işverenin ek mesai ücreti ödemesi gerekiyor.

Geciken mesai ödemesine faiz uygulanabiliyor

Bayram mesaisi ücretleri, çalışanların aylık maaşıyla birlikte ödeniyor. Ödemenin gecikmesi halinde çalışanlar, İş Kanunu’nun 34’üncü maddesi kapsamında gecikme faizi talep edebiliyor. Faiz hesaplaması, bankalardaki en yüksek mevduat faizi üzerinden yapılıyor.

Kıdem tazminatına dahil ediliyor

Bayram günlerinde yapılan çalışmalar karşılığında ödenen mesai ücretleri kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor. Buna karşın üst düzey yöneticiler, çalışma saatlerini kendileri belirledikleri için genellikle fazla mesai ücreti alamıyor. Ancak bayram günlerinde fiilen çalıştıklarını kanıtlamaları durumunda mesai ödemesi talep edebiliyorlar.

Mesai yerine izin kullanılabiliyor

Çalışanlar bayram mesaisi karşılığında ücret almak yerine daha sonra izin kullanmayı da tercih edebiliyor. Bu durumda ek mesai ödemesi yapılmıyor, ancak çalışan normal maaşını almaya devam ediyor.