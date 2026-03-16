Son Mühür - Fatih Altaylı, yakın arkadaşı ve ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile yaptıkları son program kaydının perde arkasını anlattı. Altaylı, Ortaylı’nın geçireceği ciddi ameliyat öncesinde kendisiyle irtibata geçtiğini belirterek, bu buluşma talebinin aslında bir tür veda anlamı taşıdığını dile getirdi.

''Ameliyattan önce arayıp...''

Fatih Altaylı, köşe yazısında İlber Ortaylı’nın sağlık durumundaki belirsizlik nedeniyle ameliyat öncesinde kadim dostu Celal Şengör ile bir araya gelmek istediğini aktardı. Altaylı, Ortaylı’nın bu buluşmanın kayda alınmasını özellikle arzuladığını ifade etti.

Fatih Altaylı’nın köşe yazısında aktardığı “veda programı”na ilişkin dikkat çeken detaylar şöyle:

'''Yemeğe gidelim' dedim.

'Ben davet edeceğim' dedi. Ertesi gün Celal’le (Şengör) beni yemeğe götürdü.

Kasımpaşa’da, geceleri taksi şoförlerinin ve meyhaneden çıkanların çorba içmeye gittiği, gündüz çevredeki işyerlerinde çalışanlara hizmet eden bir esnaf lokantasının adresini verdi.

Epey sohbet edip epey güldük.

'Beğenmedin değil mi lokantayı?' dedi.

'Beğenmedim' dedim.

'Ben de beğenmedim ama olsun, doyduk' dedi. Tüm engelleme çabalarıma rağmen bir de tatlı götürdü üstüne.

Ertesi gün aradı.

'Ben ameliyat olacağım biliyorsun. Öncesinde bir program çekelim' dedi.

'Daha programlara başlamıyorum. Sen hastaneden çıkınca çekeriz' dedim.

Niye ameliyat öncesi çekmek istediğini anlıyordum.

'Çek sonra yayınlarsın. Biz programı yapalım. Celal’e söyle, o da gelsin' dedi.''