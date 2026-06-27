Fatura ödemeleri ve tüketim takibi konusunda vatandaşın işini büyük ölçüde kolaylaştıran yepyeni bir dijital ekosistem devreye giriyor. EPDK uzmanlarının üzerinde çalıştığı ortak altyapı sayesinde, farklı kurumlara ait tüketim sayaçları tek bir protokol etrafında birleşiyor. Dağıtım şirketlerinin operasyon maliyetlerini düşüren ve tüketiciye akıllı telefonlar üzerinden anlık takip imkanı sunan bu yeni sistem, klasik fatura okuma süreçlerini tamamen değiştiriyor. Gerekli mevzuatların tamamlanmasıyla birlikte devreye giren bu ortak modelin nasıl işleyeceğini öğrenmek isteyenler, "Ortak dijital fatura uygulaması nasıl kullanılıyor?" ve "Faturalar tek uygulamadan mı takip ediliyor?" araştırmalarına hız verdi. Peki, elektrik, su ve doğalgaz için sayaç uygulaması nasıl değişti? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları.

ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ İÇİN UYGULAMA NASIL DEĞİŞTİ?

EPDK uzmanlarının çalışmalarıyla Millî Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) dönemi resmen başlıyor. Farklı markalara ait elektrik, su ve doğalgaz sayaçları, akıllı modemler ve haberleşme yazılımları ortak bir ulusal haberleşme protokolü üzerinden birbirine bağlanıyor. Daha önce her bir enerji veya su tüketim kalemi için ayrı ayrı ekiplerce yapılan okuma işlemleri, kurulan yeni altyapı sayesinde tek bir akıllı elektrik sayacı üzerinden yapılıyor. Bu gelişme, dağıtım şirketlerinin tek bir teknolojiye veya markaya bağımlılığını ortadan kaldırırken, fatura maliyetlerinde de ciddi bir tasarruf sağlıyor.

ORTAK SAYAÇ UYGULAMASI (MASS) NEDİR, NASIL KULLANILIYOR?

Ortak altyapı ile abonelerin farklı kurumların sistemleri ve mobil uygulamaları arasında geçiş yapma çilesi sona erecek. Vatandaşlar elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini artık aynı dijital platform veya ortak bir mobil uygulama üzerinden anında görebilecek. Yeni sistemde sadece güncel fatura tutarları değil, anlık kullanım bilgileri ve geçmiş dönem tüketim karşılaştırmaları da tek bir ekranda toplanacak.

KIRSAL BÖLGELERDE FATURA OKUMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Sistemin ilk aşamasında gözler kırsal bölgelerdeki entegrasyon sürecine çevriliyor. Uzmanlar, kırsal kesimlerdeki altyapı farklılıkları nedeniyle sistemin başlangıçta merkez ilçelere kıyasla sınırlı kalabileceğine dikkat çekiyor. Bu engeli aşmak için ise farklı haberleşme teknolojilerini bir arada barındıran hibrit bir altyapı kullanılıyor. Özellikle elektrik hattı üzerinden veri iletimi sağlayan programlanabilir sistemler ve radyo frekansıyla çalışan teknolojiler üzerine yeni AR-GE çalışmaları yürütülüyor. Geliştirilen bu hibrit yapı sayesinde uygulamanın Türkiye'nin en ücra noktalarına kadar kesintisiz bir şekilde ulaşması hedefleniyor.