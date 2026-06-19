İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin geçtiğimiz hafta sanat ve magazin dünyasına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonun yankıları sürüyor. Haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişinin gözaltına alındığı süreçte, şüphelilerden alınan örnekler üzerinde yapılan laboratuvar incelemeleri tamamlandı. Milyonlarca hayranı olan şarkıcı, oyuncu ve fenomenlerin hukuki durumunu doğrudan etkileyecek olan raporlar netleşirken, vatandaşlar "Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Ozan Doğulu test sonucu ne çıktı" ve "uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlüler kimler" sorgularına hız verdi.

HANGİ ÜNLÜLERİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI?

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı tahlillerin ardından, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen isimler netlik kazandı. Soruşturma dosyasına giren resmi raporlara göre, teste tabi tutulan şüphelilerden 8 kişinin sonucu pozitif çıktı. Kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin yer aldığı listede; Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini, Yaşar İpek, Ali Efe Bezci, Oğuzhan Beker ve Tolga Çam'ın uyuşturucu testlerinin pozitif olduğu belirlendi.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKAN ÜNLÜLER KİMLER?

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tahlil veren bazı ünlü isimlerin sonuçları ise temiz çıktı. Dosyadaki bilgilere göre; Ayşe Hatun Önal, Beren Saat Doğulu ve Kerimcan Durmaz'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı ve test sonuçları negatif olarak kayıtlara geçti.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA NELER YAŞANDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz hafta önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenledi. Sanatçı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde ve iş yerlerinde gerçekleşen aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile içme aparatları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" ile "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamalarından işlem yapıldı. Hakim karşısına çıkan isimlerden bir kısmı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bazı şüpheliler ise serbest kaldı.