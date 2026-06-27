29 Ocak'ta tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan altın, son haftalarda ibreyi aşağı çevirerek yatırımcıda endişe yarattı. Küresel çapta yaşanan jeopolitik gerilimlerle uzun süre tırmanışta kalan sarı metal, geçtiğimiz hafta ons tarafında 3 bin 960 dolara kadar inerken, gram altın ise 6 bin liranın altına geriledi. Yaşanan bu sert dalgalanmaların ardından piyasayı yakından izleyenler, "Altın fiyatları daha düşer mi?" ve "Altın almak için doğru zaman mı?" sorgularına yanıt arıyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Piyasaların yakından takip ettiği sert geri çekilmenin ardından GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır, yatırımcıların yol haritasını çizecek önemli değerlendirmelerde bulundu. Katıldığı bir televizyon programında piyasanın nabzını tutan Ayyıldır, tahminlerde normalleşme eğiliminin görülmesi halinde altın ve gümüş tarafında yıl sonuna kadar yeniden iyimser fiyatlamaların ortaya çıkabileceğini vurguluyor. Ancak uzman isim, bu toparlanmanın eski zirvelere çok hızlı bir dönüş şeklinde yorumlanmaması gerektiği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

ONS VE GRAM ALTIN YENİDEN YÜKSELECEK Mİ?

Altının gelecekteki rotasını çizen asıl faktörün Amerika cephesindeki gelişmeler olduğuna dikkat çeken Ayyıldır, piyasadaki asıl hareketliliğin faiz kararlarıyla başlayacağını belirtiyor. Amerika'da faiz indirimlerinin yeniden masaya gelmesi ve konuşulmaya başlanmasıyla birlikte, altında çok daha istekli ve güçlü yükselişlerin görüleceğini öngörüyor. Orta ve uzun vadeli konjonktürde altının yönünün hala yukarı olduğuna işaret eden deneyimli uzman, ons altının önümüzdeki süreçte 3.800 ile 4.000 dolar bandı arasında yukarı yönlü bir seyir izleyeceğini tahmin ediyor.