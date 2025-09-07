Son Mühür- Ünlü iş insanı Rahmi Koç, Mehmet Tellioğlu ve Beste Ergen'in düğününde evliliğe dair altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Ünlü iş insanı, evliliğin fedakarlık ve denge üzerine kurulu bir ortaklık olduğunu vurgularken, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas da genç çifte mutluluklar diledi.

İş dünyasının devleri Çeşme'de buluştu

Mentor Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ergen ve Aydan İris'in kızları Beste Ergen ile Kuşadası Marina Müdürü Hakan-Figen Tellioğlu'nun oğlu Mehmet Tellioğlu, İzmir'de Swissotel Resort Spa Çeşme'de düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Düğün, iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'ın nikah şahitliği yaptığı tören, basının ve davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Rahmi Koç'tan evlilik dengesine dair önemli dersler

Nikah töreninde evli çifte seslenen Rahmi Koç, tecrübeli bir iş insanı olarak evlilik kurumuna dair derin bir bakış açısı sundu. Koç, iş hayatındaki stratejilerin ve dengelerin evlilikte de geçerli olduğunu belirtti. Evliliğin bir ortaklık olduğunu ve bu ortaklığın ancak karşılıklı fedakârlıkla yürütülebileceğini söyleyen Koç, "Bazen bir alıp kırk dokuz verirsiniz, bazen kırk dokuz vererek bir olursunuz. Uzun süre istenen elliye elliye getirmek lazım" diyerek, ilişkinin temelindeki dengenin önemine dikkat çekti. Bu sözler, sadece evli çift için değil, tüm davetliler için de evliliğin dinamikleri üzerine düşündürücü bir mesaj niteliğinde olurken, genç çiftin yeni hayatlarına başlarken rehberlik edecek önemli bir prensip olarak akıllara kazındı.

Lucien Arkas'tan anlamlı dilekler

Alaçatı Haber'in haberine göre, nikah şahidi olarak söz alan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ise damat Mehmet Tellioğlu ile olan geçmişine vurgu yaptı. Arkas, “Babasıyla 24 yıl çalıştı. Ömür boyu mutluluklar dilerim” sözleriyle genç çifte olan sevgisini ve saygısını dile getirdi. Arkas'ın kısa ama öz dilekleri, törene sıcak ve samimi bir hava kattı.

Düğün töreni, nikahın ardından devam eden kutlamalar devam ederken, siyaset, iş ve sanat dünyasından pek çok tanınmış ismin katıldığı bu özel gece, genç çiftin mutluluğunu paylaşan dost ve akrabalarıyla birlikte unutulmaz anlara sahne oldu.