Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçedeki çocuklara yönelik hizmetlerin sürdüğünü belirterek kış dönemi spor okullarına kayıtların başladığını açıkladı.

Program kapsamında futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, boks, satranç ve halk oyunları branşlarında spor okulları açılacak.

Kayıt tarihleri ve başvuru noktaları

Spor okullarına kayıtlar, yarından itibaren 13 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek. Başvurular, MEGEM ve Görece Kapalı Spor Salonu üzerinden yapılabilecek.

Katılım ücretleri

Boks, jimnastik ve satranç branşları için kayıt ücreti 300 TL olacak.

Futbol, basketbol, voleybol ve halk oyunları için ise 200 TL kayıt ücreti belirlendi.

“Sporun birleştirici gücüyle buluşalım”

Başkan Çiçek, tüm çocukları sporun enerjisiyle buluşmaya davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“İlçemizde çocuklarımızın hem bedensel hem de ruhsal gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Herkesi sporun birleştirici gücüyle buluşmaya davet ediyoruz”