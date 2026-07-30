UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında temislcimiz Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. İlk karşılaşmayı da 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, toplamda 3-0'lık skorla tur biletini alan taraf oldu.

İlk yarı sessiz geçti!

Beşiktaş, ilk maçtan elde ettiği avantajı korumak üzerinde dururken, ev sahibi Midtjylland ise baskı kurarak eşitliği yakalamak isteyen taraf oldu. İlk 45 dakikada iki ekip de aradığı golü bulamayınca devre golsüz eşitlikle noktalandı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Midtjylland'da Erlic, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 10 kişi tamamlarken, Beşiktaş sayısal üstünlük fırsatını iyi değerlendirdi.

Rashica ve Orkun Kökçü turu getiren golleri attı!

Rakibinin eksik kalması sonrasında baskısını güçlendiren siyah-beyazlı ekip, 70. dakikada Milot Rashica'nın golüyle öne geçen taraf oldu.

Beşiktaş, bu gol sonrasında oyunun kontrolünü tamamen eline alırken, 76. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen kaptan Orkun Kökçü hata yapmadı ve farkı ikiye çıkardı. Maçın skorunu tayin eden isim oldu.

Beşiktaş'ın rakibi Hradec Kralove!

Midtjylland engelini toplamda 3-0'lık skorla atlatan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hradec Kralove ile eşleşti.

Siyah-beyazlı ekip, bir üst turdaki ilk maçını 6 Ağustos'ta, rövanş mücadelesini ise 13 Ağustos'ta oynayacak.