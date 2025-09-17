Son Mühür- Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Denizi'nde beklenen fırtına için denizcileri ve vatandaşları uyardı. Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen şiddetli rüzgarların, deniz ulaşımında aksamalara ve olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.

Kuzey ve Güney Ege'de fırtına etkili olacak

Yapılan tahminlere göre, fırtına ilk olarak Kuzey Ege'nin güney kesimlerinde etkisini gösterecek. Yarın öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek olan rüzgarın hızı, saatte 50 ila 75 kilometreyi (6 ila 8 kuvvetinde) bulabilecek. Bu fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde ise durum biraz daha farklı olacak. Rüzgar, yarın öğleden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek. Fırtına, 19 Eylül Cuma günü de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmeye devam edecek. Rüzgarın hızı bu bölgelerde de saatte 50 ila 75 kilometreye ulaşabilecek. Bu fırtınanın Cuma akşam saatlerinde etkisini tamamen yitirmesi bekleniyor.

Yetkililerden dikkatli olunması çağrısı

Meteoroloji yetkilileri, beklenen bu olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle denizcilik faaliyetlerinde bulunanların ve sahil şeridinde yaşayanların çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Balıkçılık, feribot seferleri ve diğer deniz taşımacılığı hizmetlerinde olası aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli tedbirleri almaları, zorunlu olmadıkça denize açılmamaları ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri önemle rica edildi. Bu uyarılar, bölgedeki denizcilik ve turizm sektörlerini yakından ilgilendirirken, fırtınanın Ege'deki yaşamı kısa süreliğine olumsuz etkilemesi bekleniyor.