Son Mühür- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki saldırılara karşı Türkiye’nin diplomatik ve insani çabalarının sürdüğünü belirterek, “Çok katmanlı bir konu olduğu için kapsamlı müzakereler yapılıyor. Biz Gazze’ye bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Gazze’nin yeniden inşasının kolay bir süreç olmayacağını ifade eden Erdoğan, “Başta Körfez ülkeleri olmak üzere hep birlikte bu adımı inşallah atacağız. Gazze, İslam dünyası için bir imtihan kağıdıdır. Bu sınavdan alnımızın akıyla geçeceğiz” diye konuştu.



Erdoğan, İsrail’e yönelik uluslararası yaptırımların artırılması gerektiğini de vurgulayarak, “Silah satışlarının durdurulması ve yaptırımlarla İsrail verdiği sözü tutmaya zorlanmalı. Bunun adımlarını atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Eurofighter alımıyla Hava Kuvvetlerimiz güçlenecek”

Katar ve Umman ile yürütülen Eurofighter savaş uçağı alımı konusuna da değinen Erdoğan, görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladı.

“Milli Savunma Bakanımın eşgüdümünde yapılan müzakerelerde teknik ayrıntılar ele alınıyor. Bu uçakların alımıyla birlikte Hava Kuvvetlerimiz çok daha güçlü hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

“Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizi stratejik düzeye taşıdık”

Erdoğan, ziyaret ettiği Kuveyt, Katar ve Umman ile enerji, savunma, ulaştırma ve yatırımlar gibi alanlarda toplam 24 yeni anlaşma imzalandığını söyledi. “Bu ülkelerle münasebetlerimizi üst düzey mekanizmalar ve imzaladığımız anlaşmalarla pekiştiriyoruz” diyen Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin yeniden başladığını ve tamamlandığında ticaret hacminde önemli artış beklediklerini belirtti.

Erdoğan, Türk vatandaşlarının 1 Kasım’dan itibaren Umman’a vizesiz seyahat edebileceğini açıklayarak, “TOGG’u Kuveyt ve Ummanlı kardeşlerimize hediye ettik” dedi.

“Kuzey Kıbrıs’a yan bakmamız asla mümkün değil”

Kıbrıs’taki seçim sonuçlarını da değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs’a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil. Kıbrıs Türkünün iradesi bizim için çok saygındır” ifadelerini kullandı.

“CHP yönetimi sınır ötesi başarılarımızdan rahatsız”

Erdoğan, CHP yönetimini hedef alarak sınır ötesi operasyonlara yönelik tutumlarını eleştirdi. “CHP yönetimi sınırlarımızın ötesindeki tehlikeleri bertaraf etmemizden neden rahatsızlık duyduklarını çıkıp açıklamalı” dedi.

“Lağım patladı milletim her şeyi görüyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianameyle gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş davası ve CHP lideri Özgür Özel’in açıklamaları hakkında da konuştu.

Erdoğan, “Bunların düşünce yapısı hala Yassıada zihniyetidir. Biz o adayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası yaptık. ‘İktidara gelirsek AK Partilileri yargılayacağız’ diyorlar. Bu faşizan zihniyetten kurtulamadılar” dedi.

“CHP’li belediyelerde yaşananlar artık delillerle, itiraflarla ortaya konuluyor. Özel’in tehditleri ‘minareye kılıf hazırlama’ gayretidir. Lağım patladı, milletim yaşananları görüyor. Biz kendimizden eminiz, kendimize güvenimiz tam” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Hem milletin paralarından kuleler yapacaksın, hem de yargı harekete geçtiğinde tehditler savuracaksın. Yok böyle 25 kuruşa simit” sözleriyle CHP’ye yüklendi.

“Su sıkıntısı yaşansa da halkımızı susuz bırakmayız”

Türkiye’nin su kaynaklarına da değinen Cumhurbaşkanı, “Ankara, Bursa, İstanbul her an su sıkıntısını yaşıyor ve yaşamaya doğru gidiyor. Ama biz halkımızı Allah’ın izniyle susuz bırakmayız” dedi.