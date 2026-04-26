Son Mühür- Sağlık sektörünün en önemli parçalarından biri haline gelen özel hastanelerde çalışan doktorlar için 1 Haziran'da yeni bir sayfa açılıyor.

Sıcak gelişmeyi, ''Hastalar. Halkımız. Benden duyun. Sonra sağlıkçıları suçlamayın'' sözleriyle duyuran Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Akçay,

''1 Haziran 2026 da tüm özel hastanede çalışan doktorlar, muayenehane doktorları SGK A4 kapsamına alınıyor.

Yani, her çalışan doktora şirket kurduran ve %25 gelir vergisi alan sistem şimdi kümülatif olarak vergiyi % 40 a çıkarıyor.

Durun hemen sevinmeyin. Çünkü ucu halkımıza dokunacak.

Özel hastane fiyatlarını, muayenehane fiyatlarını yaklaşık 1.5 kat artan yeni fiyatlar bekliyor'' uyarısında bulundu.

Tamamlayıcı sağlık sigortası çökebilir...



İddiasına yönelik örnek de veren Prof. Akçay,

''100 bin TL ye akıllı mercek yaptırırken ( vergi çok yüksek olduğundan ve doktora; malzeme, hastane masrafı vs vs çıktıktan sonra hak ediş verildiğinden, bu hak ediş çok düştüğü için ameliyatı yapılmaz hale getirdiğinden) 1 günde fiyat 150.000 e çıkacak.

Ortopedi, kalp damar cerrahi gibi yüksek maliyet ve fiyatlı ameliyatlar 1 milyon ise 1.5 olduğunu düşünün şimdi.

Tamamlayıcı sigorta tamamen çökecek, çünkü şu an bile ödediği masrafı karşılamıyor.

Haaaa diyeceksiniz ki biz muayenehanede , psikologda vs. vs. elden para verip indirim alıyoruz.

Onu da söyleyeyim.



Şu an özel hastanelerde ameliyat parasını elden vermek yasak. Ya kredi kartı ile ödüyorsun yada ibana yatırmak zorundasın.

Bu formül muayenehanelerde de uygulanması için denetimler sıklaşacak.

Tabi bu arada %40 vergi veren, malzemesi, gideri doktordan kesilen cerrah özel hastaneden ayrılacak. Az ameliyat yapan devlete dönecek çok ameliyat yapan cerrah muayenehane açacak.

Haziranda sağlık sistemini bir KAOS bekliyor maalesef'' sözleriyle yaşadığı endişeye dikkat çekti.

''Sağlık bakanlığını biz önceden uyarıyoruz. Bundan vazgeçin. Sonra çıkarıp bu paylaşımı göstermek zorunda kalmayalım'' hatırlatmasında bulunan Prof. Akçay,

''Sizin şu an yapacağınız tek bir şey var. Muayenehanede, psikologda vb iban yada kredi kartı dışında para verilmesini kaldıracaksınız. Vergi kaçağınız aslında burada.

Özel hastanede doktor zaten şirket olarak hastaneye tek bir fatura kesiyor vergi kaçırma şansı yok'' ifadelerine yer verdi.