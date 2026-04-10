Son Mühür- Dünya Parkinson Hastalığı Günü kapsamında, sağlık sektörünün öncü isimlerinden Nöroloji Uzmanı Dr. Zeynep Zerrin Göz, bu karmaşık nörolojik süreçle ilgili hayati detayları paylaştığı bir bilgilendirme çalışmasına imza attı. Dr. Göz, Parkinson’un temelinde beyindeki dopamin üretiminden sorumlu hücrelerin zaman içerisinde sayıca azalmasının yattığını ve bu durumun ilerleyici bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Modern tıp dünyasında nörolojik sağlığın korunması adına yürütülen bu farkındalık çalışmaları, hastalığın evrelerini ve yönetim stratejilerini anlamak bakımından büyük önem taşıyor.

Hareket kaybından duygusal değişimlere: Parkinson belirtileri

Hastalığın klinik tablosu incelendiğinde, toplumda en çok bilinen titreme semptomunun ötesinde pek çok farklı göstergenin olduğu dikkat çekiyor. Uzm. Dr. Zeynep Zerrin Göz, motor becerilerdeki yavaşlama, kas dokularında meydana gelen belirgin sertleşme ve dengeyi korumada yaşanan güçlüklerin ana semptomlar arasında yer aldığını ifade etti. Ancak Parkinson yalnızca hareket kabiliyetini kısıtlamakla kalmıyor; uyku düzenindeki bozulmalar, koku alma duyusunun yitirilmesi ve derin depresif haller gibi non-motor belirtilerle de bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyebiliyor.

Tedavi yöntemleri ve kontrol mekanizmaları

Günümüz tıp teknolojisinde Parkinson hastalığını tamamen ortadan kaldıracak kesin bir kür henüz bulunmasa da, mevcut semptomların kontrolü konusunda umut verici gelişmeler yaşanıyor. Doğru planlanmış ilaç tedavileri, düzenli fiziksel egzersizler ve hastaya özel destekleyici yaklaşımlar sayesinde hastalığın ilerleyişi ve günlük hayata yansımaları önemli ölçüde dizginlenebiliyor. Dr. Göz, bu süreçte tıbbi müdahalenin başarısının, hastanın tedaviye uyumu ve uygulanan rehabilitasyon yöntemlerinin sürekliliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Erken teşhis ve sosyal dayanışmanın gücü

Parkinson ile yaşayan bireylerin hayat standartlarını yükseltmek için sadece tıbbi yöntemler yeterli kalmıyor; güçlü bir sosyal ağ ve psikolojik destek sisteminin varlığı kritik bir rol oynuyor. Uzm. Dr. Zeynep Zerrin Göz, erken teşhisin ardından gelen düzenli hekim takibinin, hastaların bağımsız hareket edebilme süresini uzattığının altını çizdi. Toplumsal duyarlılığın artmasıyla birlikte, Parkinson hastalarının kendilerini yalnız hissetmedikleri bir çevrede yaşamaları, hem moral motivasyonlarını artırıyor hem de tedavi süreçlerine olumlu katkı sağlıyor.

