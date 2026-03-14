Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 79 yaşında vefat etti. Ortaylı’nın vefatı, eğitim ve akademi dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni

Ortaylı için ilk anma töreni 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenecek. Akademisyenler, öğrenciler ve sevenleri, duayen tarihçiyi burada son kez anacak.

Fatih Camii’nde cenaze namazı ve defin

Anma töreninin ardından Ortaylı’nın cenazesi Fatih Camii’ne götürülecek. İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.

Daha önce bir röportajında Ortaylı, mezar yeriyle ilgili olarak, “Herhalde Gelibolu olur. Burada istemiyorum. Kalabalık sevmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. İlber Ortaylı, uzun süredir özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen tarihçi ve yazar, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi, Ortaylı’nın vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 günü kaybettik. Sağlık sorunlarına rağmen hayata olan merakı ve insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu büyük bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz."