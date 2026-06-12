Son Mühür/Hüseyin Demir 2026 Dünya Kupası Amerika, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde başladı. Dünyanın en büyük spor organizasyonunu milyarlarca insan takip ederken ilk kez 48 takımlı yeni formatla gerçekleşiyor. Dünya Kupası’nın küresel ekonomiye etkisini değerlendiren akademisyen Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, sosyolojik tahlillerde bulunurken güvenlik zafiyetinden, ulaşım maliyetlerine, yayın politikalarından sıcak hava koşullarına kadar önemli konuların altını çizdi. Geçmiş dönemlerde Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığına aday olan, spor yöneticisi ve akademisyen Dünya’nın en büyük spor organizasyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Yeni formatla Dünya Kupası”

Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın daha önceki organizasyonlardan farklı bir yapıya sahip olacağını söyledi. Turnuvada 48 milli takımın mücadele ettiğini belirten Devecioğlu, dörder takımdan oluşan 12 grubun yer alıyor ve toplam 104 maç oynanacağını ifade etti. Daha önce uygulanan 32 takımlı formatın genişletildiğini vurgulayan Devecioğlu, ilerleyen dönemde takım sayısının 64'e çıkarılmasının da gündeme geldiğini dile getirdi. Kanada'nın ilk kez Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yaptığını belirten Devecioğlu, üç ülkede gerçekleştirilecek turnuvanın önceki formatlardan farklı olarak değerlendirildiğini söyledi. Son Mühür'e özel açıklamalarda bulunan Devecioğlu, "Ticari kaygılarla ve siyasi amaçlara hizmet eden bir yapıya dönüştüğü ifade ediliyor. Yani bunu çeşitli platformlarda tartışıyorlar" dedi.

“Sporun barış misyonu”

Dünya genelinde yaşanan savaşların gölgesinde yeni bir Dünya Kupasının düzenlendiğini ifade eden Devecioğlu, organizasyonun çeşitli yönleriyle tartışıldığını söyledi. "Bizim de amacımız, biliyorsun, hem Uluslararası Olimpiyat Komitesinin hem FIFA'nın hem Birleşmiş Milletlerin sporun barış, dostluk, kardeşlik gibi amaçları çerçevesinde düzenlenmesi gerektiği ifade ediliyor ama bugünkü FIFA yönetimi bunun dışına çıktı. Savaşların gölgesinde yeni bir Dünya Kupası düzenleniyor. Hem siyasi baskılar hem ticari kaygılar söz konusu” dedi. Devecioğlu, yayın hakları, sponsorluk anlaşmaları, bilet fiyatları, ulaşım ve konaklama maliyetlerinin de tartışma konusu olduğunu belirtti.

“Bilet ve ulaşım maliyetleri gündemde”

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatların yüksek olduğuna yönelik değerlendirmelerin bulunduğunu aktaran Devecioğlu, taraftarların çeşitli zorluklarla karşılaşabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, "Oldukça tartışılan yönleri var. Özellikle yayın, işte Amerika ve Çin’de yayınlanması ile ilgili sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili, bilet fiyatlarıyla ilgili, ulaşım ve konaklamayla ilgili... Özellikle Amerika’daki fiyatların çok yüksek olduğu ifade ediliyor” diye konuştu. Amerika'ya vize alma süreci ve ülkede uzun süreli konaklamanın zorluklarına da değinen Devecioğlu, birçok futbolseverin bu nedenle maçlara gitmekte güçlük yaşayabileceğini söyledi.

“Meksika için öne çıkan detaylar”

Meksika'daki güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Devecioğlu, bazı taraftarların bu konuda çekinceleri olduğunu ifade etti. "Bir de farklı bir boyutu daha var; Meksika’da biliyorsunuz bu kartel olayları var. Güvenlik problemi, zafiyetinden bahsediliyor. Ve özellikle turizm açısından insanlar Meksika’ya gitmekte zorlanacak, çekinecek. Öyle de kaygılar var” dedi. Kanada'nın ise ilk kez Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacağını hatırlatan Devecioğlu, hazırlık sürecinin yakından takip edildiğini söyledi.

“Yeni kurallar ve stadyum uygulamaları”

Turnuvada bazı yeni uygulamaların hayata geçirileceğini belirten Devecioğlu, dokuz farklı kural değişikliğinin ilk kez uygulanacağını söyledi. Stadyumlardaki bazı ticari uygulamalara da değinen Devecioğlu, skor tabelasında isim veya fotoğraf gösterilmesine yönelik ücretli sistemlerden söz etti. Turnuva öncesinde stadyumlara su sokulmasına ilişkin uygulamanın da tartışma yarattığını ifade eden Devecioğlu, daha sonra bu konuda esnek düzenlemeler yapıldığını söyledi. Devecioğlu, "İşte bir su yasağı getirdiler; stadyumlara su alınmayacak dendi. Havanın sıcak olacağından dolayı çok tartışıldı, bunu esnettiler. Belli ölçülerde içeriye su koyabileceksiniz ama onların bu su yasağını getirmesinin amacında ticari bir amaç var” ifadelerini kullandı. Sıcak hava koşullarının hem sporcular hem de taraftarlar açısından tartışma yarattığını ifade eden Devecioğlu, organizasyonun iklim koşulları nedeniyle de gündeme geldiğini belirtti.

“Saat farkı ve ekonomik beklentiler”

Turnuvanın Türkiye gibi ülkelerde gece ve sabah saatlerinde takip edileceğini belirten Devecioğlu, saat farkının izleyiciler açısından önemli bir unsur olduğunu söyledi. Akademisyen Devecioğlu,” Biz sabaha karşı izleyeceğiz maçları. Bizim gibi mesela daha doğuda olan ülkeler gece 2'de, 3'de izleyecek. Yani bir takım ayarlamalar yaptılar ama onun da yapacak bir şey yok. O zaman maçlar gece oynanacak ama biz sabah izleyeceğiz” dedi. FIFA Başkanı'nın ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği barış ödülünün de tartışmalara neden olduğunu belirten Devecioğlu, organizasyonun ekonomik boyutuna dikkat çekti. Devecioğlu, "FIFA başkanı, Trump’a barış ödülü vermişti. Bu da çok tartışıldı. Ama Trump’ın da iki türlü bu konuda yatırımı söz konusu. Bir; seçime gidecek Kasım ayı gibi, ona bir yatırım söz konusu. İkincisi; turizm ve ekonomik gelir elde edecekler” diye sözlerini sonlandırdı.