Son Mühür - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sismik hareketlilik hız kesmeden sürüyor. Son üç ayda bölgede 15 binden fazla deprem kaydedilirken, bu sayı Türkiye genelinde bir yılda meydana gelen depremlerin yaklaşık yüzde 60’ına karşılık geliyor. Yalnızca 10-11 Kasım gecesinde Sındırgı’da saat 00.02’de 4.3, 04.54’te 4.1 ve 06.08’de 4 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. "Deprem yıkımlarının yüzde 65’i yapının altındaki yerin kötü davranışından, yüzde 35’i yapı kusurlarından kaynaklanır" diyen Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem konusunda kaygı duyan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

''Evinizin rezonansına mutlaka baktırın''

Ahmet Ercan şu uyarıda bulundu:

"DEPREMDEN ÇEKİNİYORSANIZ EVİNİZİN ÇALKALANMASINA (rezonans’ın) MUTLAKA BAKTIRIN. Deprem yıkımlarının yüzde 65’i yapının altındaki yerin kötü davranışından, yüzde 35’i yapı kusurlarından kaynaklanır. Deprem sırasında yapının göçmesine neden olan iki önemli özellik, evinizin altından dalga geçerken yapınız kalgıması ile aşırı çalkalanmasıdır. Bu tür evler depremde yıkılır. Deprem olmadan önlem almak için bu değerleri bir jeofizik mühendisine aldırırız. Depremde bir kişinin ölmesini Türkiye Cumhuriyeti’ne maliyeti 1,5 ile 2,5 milyon dolardır. Yeni ev alacaksanız ya da kiralayacaksınız, önce yere bakan kaya mı yoksa sulak toprak mı. Ev sahibinden yer Yapı güvenlik belgesini mutlaka istetiniz."