Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Kasım Salı günü için yaptığı tahminlere göre; Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Marmara’nın batısında, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı bölgelerinde zaman zaman kuvvetli olacağı öngörülüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışla birlikte kuzeybatıdan başlayarak azalacağı ve kuzey, iç ile batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri düzeyine ineceği tahmin ediliyor. Bu bölge ve şehirlerde yağışla birlikte kuvvetli fırtınanın da oluşması bekleniyor.

11 Kasım 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa – 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.

Çanakkale – 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.

İstanbul – 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kırklareli – 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE

Afyonkarahisar – 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Denizli – 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir – 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Manisa – 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Adana – 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya – 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hatay – 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Isparta – 19°C

Parçalı ve çok bulutlu.

İÇ ANADOLU

Ankara – 19°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Çankırı – 20°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Eskişehir – 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kayseri – 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ

Bolu – 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Düzce – 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Sinop – 22°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Zonguldak – 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

Rize – 22°C

Parçalı bulutlu.

Samsun – 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu.

Trabzon – 20°C

Parçalı bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 15°C

Parçalı bulutlu.

Kars – 15°C

Parçalı bulutlu.

Malatya – 21°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Van – 14°C

Parçalı bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

Gaziantep – 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Mardin – 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

Siirt – 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.