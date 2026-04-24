Bu durumda yeni polis maaşları ne kadar oldu, 12/36 vardiya sistemi ne zaman başlayacak, polis fazla mesai ücreti kaç TL, hangi rütbe ne kadar maaş alacak? İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

İçişleri Bakanlığı, polislerin yıllardır şikayet ettiği adaletsiz mesai dağılımını ve özlük haklarını iyileştirmek için tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Hazırlanan yeni kanun taslağı sayesinde artık "sabit ek ödeme" dönemi kapanıyor ve yerine "ne kadar mesai, o kadar ücret" konusu geliyor. Ülke genelinde görev yapan yüz binlerce emniyet mensubu, bu köklü değişikliklerin cüzdanlarına ve sosyal hayatlarına nasıl yansıyacağını merakla takip ediyor. Yeni polis meslek kanunu, 12/36 vardiya sistemi, saatlik mesai ücreti ve güncel polis maaşları gibi en çok aranan başlıkların tüm detayları çoktan netleşmeye başladı.

İÇİŞLERİ BAKANININDAN AÇIKLAMA: POLİS MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Polislerin statüsünü ve özlük hakları gibi konuları kapsayan geniş çaplı düzenleme için gözler Ankara'ya çevrildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda milyonların beklediği konuya açıklık getirdi. Polis Meslek Kanunu’na ilişkin taslak çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü açıklayan Bakan Çiftçi, "Çalışmalar henüz son halini almadı, biraz daha zamana ihtiyacımız var" diyerek yasanın yakın zamanda şekilleneceğinin sinyalini verdi.

SABİT OLAN EŞİT ÜCRET BİTİYOR: POLİS SAATLİK MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANACAK?

Hazırlanan taslağın en çarpıcı yeniliklerinden biri fazla mesai sisteminde yaşanıyor. Geçmişteki sistemde farklı sürelerde çalışan polislerin aynı sabit ek ödemeyi aldığı adaletsiz yapı tamamen rafa kalkıyor. Yeni açıklana modelde polisler, sadece yaptıkları fazla çalışma süresi kadar saatlik ücret alacak. Haftalık 40 saat ve aylık 160 saatlik normal çalışma süresinin üzerine çıkacak her saat, polislerin hanesine ek gelir olarak yazılacak. Mesai yapmayan personele ise herhangi bir ek ödeme yapılmayacak.

POLİSLERİN FAZLA MESAİ ÜCRETİNDE 17 BİN TL DETAYI

Yeni sistem, beraberinde bir üst sınır da getiriyor. Fazla mesai ödemelerinde tavan tutar 17 bin TL olarak belirlendi. Böylece yoğun tempoda sahada görev yapan ve fazladan mesai harcayan bir emniyet mensubu, maaşına ek olarak ayda 17 bin TL'ye kadar ekstra gelir elde etme şansı yakalayacak.

POLİSLERDE YENİ DÖNEM: 12/36 VARDİYA SİSTEMİ NEDİR, NASIL UYGULANACAK?

Emniyet teşkilatının yıllardır en çok talep ettiği konulardan olan insani çalışma saatleri, yeni taslakla nihayet çözüme kavuşuyor. Düzenlemeye göre emniyet güçleri artık 12 saat görev, 36 saat dinlenme esasına dayanan 12/36 vardiya sistemiyle çalışacak. Bu yeni sistemde haftalık toplam çalışma süresi 42 ile 45 saat bandına çekilecek. Polisler hem ailelerine daha fazla vakit ayırabilecek hem de dinlenmiş bir şekilde göreve çıkarak daha verimli bir hizmet sunacak.

EMNİYET TEŞKİLATINDA DERECE VE RÜTBELERE GÖRE YENİ POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Mesai sisteminin değişmesiyle birlikte, polislerin ellerine geçecek olan net görev aylıkları ve toplam gelirleri de yeniden hesaplandı. Rütbe, derece ve yapılan fazla mesaiye göre belirlenen yeni maaş tabloları şu şekilde ortaya çıktı:

Yeni Başlayan Polis Memuru: Net görev aylığı 77.000 TL ile 85.000 TL arasında değişiyor. Fazla mesai ödemeleri de eklendiğinde bu rakam 94.000 TL ile 102.000 TL seviyesine kadar çıkıyor.

Polis Memuru (8/1): Net görev aylığı 81.617 TL. Ancak mesai dahil edildiğinde, memurun cebine giren toplam maaş 98.617 TL ile 107.000 TL arasında şekilleniyor.

Trafik ve Yunus Polisi: Sahada yoğun görev yapan Trafik ve Yunus polislerinin net görev aylığı 85.000 TL ile 95.000 TL bandında yer alıyor. Saatlik mesailer eklendiğinde toplam maaşları 102.000 TL ile 112.000 TL arasında değişiyor.

Komiser: Derece ve kademelerine göre net görev maaşları 86.000 TL ile 95.000 TL arasında bulunuyor. Ek mesai ödemesiyle birlikte bu tutar 103.000 TL ile 112.000 TL arasında hesaplanıyor.

Başkomiser (3/1): 89.214 TL net görev aylığına sahip olan başkomiserler, fazla mesai avantajıyla birlikte ayda 106.214 TL ile 117.000 TL arasında kazanç elde ediyor.

Emniyet Müdürü: Emniyet müdürlerinin net görev aylıkları 95.000 TL ile 115.000 TL arasındayken, fazla mesai limitlerinin de eklenmesiyle toplam maaşları 112.000 TL ile 132.000 TL arasında zirveyi görüyor.