Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), Resmi Gazete’de yayımlanan “Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişikliğe ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Federasyon, düzenlemenin ardından bazı vatandaşların plaka değişiminin zorunlu olduğu yönünde yanlış bir algıya kapıldığını belirtti. Bu nedenle çok sayıda kişinin plaka basım yetkisi bulunan odalara başvurduğu ifade edildi.

2027 öncesi plakalar için değişim şartı yok

TŞOF’un açıklamasında en dikkat çeken vurgu, mevcut plakaların geçerliliğine yönelik oldu. Buna göre;

1 Ocak 2027 tarihinden önce basılmış,

Mühürlü ve gerekli güvenlik işaretlerini taşıyan

araç tescil plakalarının değiştirilmesine gerek bulunmuyor.

Bu açıklama ile birlikte, halihazırda kullanılan plakalar için herhangi bir zorunluluk olmadığı netleşmiş oldu.

Ücretsiz değişim hangi plakaları kapsıyor?

Yönetmelikte yer alan “ücretsiz değişim” hükmünün kapsamına da açıklık getirildi.

Buna göre; 1 Ocak 2027 tarihinden sonra basılacak plakalar arasında, belirlenen ölçü ve niteliklere aykırı olanlar trafik ekipleri tarafından tespit edilirse, bu plakalar ücret alınmadan değiştirilecek.

Ancak bu uygulama, yalnızca 2027 sonrası basılan ve standartlara uymadığı belirlenen plakalar için geçerli olacak.

Vatandaşlara “gereksiz işlem yapmayın” uyarısı

TŞOF, vatandaşların yanlış yönlendirmeler nedeniyle gereksiz plaka değişimi talebinde bulunmamaları gerektiğini vurguladı.

Yapılan düzenlemenin mevcut plakaları kapsamadığına dikkat çekilirken, yalnızca belirli şartlar altında ve ileriye dönük olarak uygulanacağı ifade edildi.

Bu açıklamayla birlikte, plaka değişimi konusunda oluşan belirsizlik giderilmiş oldu.