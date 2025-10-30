Son Mühür/Merve Turan- Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, bu kez kızıyla gündemde. 16 yaşında modellik kariyerine adım atan Su Atacan, ilk kez podyuma çıktı.

Antik kentte ilk deneyim

Genç model, modacı Tuba Ergin’in 28 Ekim’de Gaziantep’te düzenlediği “Miras” temalı defilesinde yer aldı. Etkinlik, köklü tarihi M.Ö. 300’lü yıllara uzanan Dolikhe Antik Kenti’nde gerçekleştirildi. Su Atacan, bu özel atmosferdeki ilk podyum deneyimiyle beğeni topladı.

Annesinin izinden gidiyor

1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve uzun yıllar televizyon ekranlarında yer alan Pınar Altuğ, 16 yaşında başladığı modellik yolculuğuna kızının da adım atmasından gurur duyduğunu dile getirdi.

Aynı defilede aynı isim

Tuba Ergin, geçtiğimiz haziran ayında Antalya’daki tarihi Hadrian Kapısı’nda düzenlediği defilede Pınar Altuğ’u da podyuma çıkarmıştı. Şimdi aynı tasarımcının defilesinde bu kez kızı Su Atacan yer aldı.