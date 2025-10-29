Türkiye’nin en popüler dijital içerik üreticilerinden Enes Batur, geçtiğimiz günlerde 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını aniden kapatması ve Instagram’daki tüm paylaşımlarını silmesiyle gündem olmuştu. Sessizliğini bozan fenomen, kanalını yeniden aktif hale getirerek sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Kanalını kapattı, tüm paylaşımlarını sildi

Enes Batur’un YouTube kanalını kapatması ve sosyal medya hesaplarını temizlemesi, takipçileri arasında büyük bir merak uyandırmıştı. Ünlü fenomenin bu hamlesi, bazı hayranları tarafından “kariyeri bırakıyor mu?” şeklinde yorumlanırken, bazıları ise “yeni bir döneme hazırlık” olarak değerlendirmişti.

16 milyon aboneyle geri dönüş

Batur’un YouTube kanalını yeniden aktif hale getirmesiyle birlikte abone sayısında yeniden zirveye oturduğu görüldü. Uzun süredir Türkiye’de en çok aboneye sahip içerik üreticisi konumunda bulunan Ruhi Çenet, bu gelişmeyle birlikte kısa süreliğine ikinci sıraya geriledi. Kanalın yeniden açılması, dijital dünyada “Enes Batur geri döndü” yorumlarını beraberinde getirdi.

Sosyal medyada gündem oldu

Kanalın yeniden aktif hale gelmesi, sosyal medya platformlarında kısa sürede trend konu haline geldi. Pek çok kullanıcı, Enes Batur’un dönüşünü “nostaljik bir an” olarak değerlendirirken, kimileri de bu hamlenin yeni projelerin habercisi olabileceğini dile getirdi.