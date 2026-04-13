Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, taraflar arasında uzlaşma ihtimaline kapıyı açık bıraktı. Pezeşkiyan, ABD’nin tutumunu değiştirmesi halinde anlaşmaya ulaşılabileceğini ifade etti.

İslamabad görüşmelerine ilişkin açıklama

İran ile ABD arasında İslamabad’da gerçekleştirilen temaslara değinen Pezeşkiyan, sürecin kritik bir aşamada olduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müzakerelerin seyrine dair değerlendirmelerde bulundu.

“Aşırı talepler süreci zorlaştırıyor”

Pezeşkiyan, ABD tarafının taleplerini “aşırı” olarak nitelendirerek, bu yaklaşımın müzakere sürecini olumsuz etkilediğini vurguladı. İran’ın temel beklentisinin karşılıklı saygı ve dengeli bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

“Haklara saygı olursa uzlaşma sağlanır”

İran Cumhurbaşkanı, ABD yönetiminin dayatmacı politikadan vazgeçmesi durumunda çözüm yollarının bulunabileceğini belirterek, “İran halkının haklarına saygı gösterilirse anlaşmaya ulaşmak mümkündür” mesajını verdi.

Müzakere heyetine teşekkür

Pezeşkiyan, İran adına görüşmeleri yürüten heyete de teşekkür ederek, sürece katkı sağlayan isimlere destek mesajı iletti. Özellikle Muhammed Bakır Galibaf’a özel olarak değinmesi dikkat çekti.

Diplomasi vurgusu sürüyor

Pezeşkiyan’ın açıklamaları, İran tarafının diplomasi kapısını tamamen kapatmadığını ortaya koydu. Uzmanlar, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen müzakerelerin devam edebileceğine işaret ediyor.