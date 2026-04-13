Akdeniz Üniversitesi’nin lisansüstü eğitim ve öğretimine ilişkin yeni yönetmeliği, 13 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurudan mezuniyete kadar birçok süreci yeniden şekillendiriyor.

Lisansüstü eğitimde kapsamlı düzenleme

Yönetmelik; üniversiteye bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Öğrenci kabulü, eğitim süreçleri, sınavlar ve mezuniyet şartları detaylı şekilde düzenlendi.

Program açma ve kontenjan belirleme kriterleri netleşti

Yeni düzenlemeye göre lisansüstü programların açılması; ana bilim dallarının önerisi, enstitü kurulunun görüşü, senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile gerçekleştirilecek.

Kontenjanlar ise her yıl belirlenerek başvuru tarihinden en az 15 gün önce ilan edilecek. Ayrıca lisans programını dereceyle bitiren öğrenciler, kontenjan dışı başvuru hakkına sahip olacak.

Başvuru şartlarında ALES ve yabancı dil kriteri

Yönetmelikte lisansüstü başvurular için temel kriterler de açıklandı. Buna göre:

Adayların ilgili alanda lisans veya yüksek lisans mezunu olması gerekiyor

ALES puanı şartı aranacak

Doktora programları için en az 55 yabancı dil puanı zorunlu olacak

Sanat ve özel yetenek programlarında ise farklı kriterler uygulanabilecek.

Ders ve eğitim yapısında yenilikler

Yeni yönetmelikle birlikte lisansüstü derslerin yapısı da yeniden düzenlendi. Buna göre:

Her dönem en az 30 AKTS ders yükü zorunlu olacak

Bilimsel araştırma teknikleri ve etik dersleri zorunlu hale getirildi

Dersler güz ve bahar dönemlerinde yürütülecek

Ayrıca gerekli durumlarda hafta sonu ders ve sınav yapılabilmesinin önü açıldı.

Danışman ataması ve tez süreci netleştirildi

Her öğrenci için en geç ilk yarıyıl sonunda bir danışman atanacak. Tezli yüksek lisans öğrencileri tez konusunu ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlemek zorunda olacak.

Tez süreçlerinde intihal denetimi zorunlu tutulurken, jüri değerlendirmeleri ve teslim süreçleri de ayrıntılı şekilde tanımlandı.

Süreler ve ilişik kesme şartları belirlendi

Yönetmelikte lisansüstü programların azami süreleri de açıklandı:

Tezli yüksek lisans: En fazla 6 yarıyıl

Tezsiz yüksek lisans: 3 yarıyıl

Doktora: 8 ila 14 yarıyıl

Belirlenen sürelerde programı tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilecek.

Uluslararası öğrencilere özel düzenleme

Uluslararası öğrenciler için Türkçe yeterlik şartı getirildi. C1 ve C2 seviyesinde Türkçe bilenler doğrudan eğitime başlayabilirken, diğer seviyelerde olanlar için hazırlık süreci uygulanacak.

Eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

Yeni düzenleme ile birlikte 2016 tarihli lisansüstü eğitim yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğin uygulanmasından üniversite rektörlüğü sorumlu olacak.