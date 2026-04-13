Akdeniz Üniversitesi’nin lisansüstü eğitim ve öğretimine ilişkin yeni yönetmeliği, 13 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurudan mezuniyete kadar birçok süreci yeniden şekillendiriyor.
Lisansüstü eğitimde kapsamlı düzenleme
Yönetmelik; üniversiteye bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Öğrenci kabulü, eğitim süreçleri, sınavlar ve mezuniyet şartları detaylı şekilde düzenlendi.
Program açma ve kontenjan belirleme kriterleri netleşti
Yeni düzenlemeye göre lisansüstü programların açılması; ana bilim dallarının önerisi, enstitü kurulunun görüşü, senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile gerçekleştirilecek.
Kontenjanlar ise her yıl belirlenerek başvuru tarihinden en az 15 gün önce ilan edilecek. Ayrıca lisans programını dereceyle bitiren öğrenciler, kontenjan dışı başvuru hakkına sahip olacak.
Başvuru şartlarında ALES ve yabancı dil kriteri
Yönetmelikte lisansüstü başvurular için temel kriterler de açıklandı. Buna göre:
Adayların ilgili alanda lisans veya yüksek lisans mezunu olması gerekiyor
ALES puanı şartı aranacak
Doktora programları için en az 55 yabancı dil puanı zorunlu olacak
Sanat ve özel yetenek programlarında ise farklı kriterler uygulanabilecek.
Ders ve eğitim yapısında yenilikler
Yeni yönetmelikle birlikte lisansüstü derslerin yapısı da yeniden düzenlendi. Buna göre:
Her dönem en az 30 AKTS ders yükü zorunlu olacak
Bilimsel araştırma teknikleri ve etik dersleri zorunlu hale getirildi
Dersler güz ve bahar dönemlerinde yürütülecek
Ayrıca gerekli durumlarda hafta sonu ders ve sınav yapılabilmesinin önü açıldı.
Danışman ataması ve tez süreci netleştirildi
Her öğrenci için en geç ilk yarıyıl sonunda bir danışman atanacak. Tezli yüksek lisans öğrencileri tez konusunu ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlemek zorunda olacak.
Tez süreçlerinde intihal denetimi zorunlu tutulurken, jüri değerlendirmeleri ve teslim süreçleri de ayrıntılı şekilde tanımlandı.
Süreler ve ilişik kesme şartları belirlendi
Yönetmelikte lisansüstü programların azami süreleri de açıklandı:
Tezli yüksek lisans: En fazla 6 yarıyıl
Tezsiz yüksek lisans: 3 yarıyıl
Doktora: 8 ila 14 yarıyıl
Belirlenen sürelerde programı tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilecek.
Uluslararası öğrencilere özel düzenleme
Uluslararası öğrenciler için Türkçe yeterlik şartı getirildi. C1 ve C2 seviyesinde Türkçe bilenler doğrudan eğitime başlayabilirken, diğer seviyelerde olanlar için hazırlık süreci uygulanacak.
Eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı
Yeni düzenleme ile birlikte 2016 tarihli lisansüstü eğitim yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğin uygulanmasından üniversite rektörlüğü sorumlu olacak.