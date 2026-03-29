Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle moral bulan Aliağa Petkimspor, bu kez deplasmanda istediğini alamadı.

İzmir temsilcisi, Merkezefendi Belediyesi Basket karşısında parkeden 92-80’lik yenilgiyle ayrılarak 7 galibiyette kaldı.

Maça iyi başladılar, kırılma erken geldi

Karşılaşmaya tempolu başlayan Petkimspor, ilk dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Ancak maçın henüz 4’üncü dakikasında yaşanan sakatlık, planları altüst etti. Takımın önemli uzunlarından Martynas Sajus’un oyundan çıkması, boyalı alandaki dengeleri değiştirdi.

İkinci darbe Floyd’dan geldi

Sajus’un ardından bir diğer yabancı oyuncu Floyd’un yüzüne aldığı darbe sonrası kenara gelmesi, Petkimspor’un rotasyonunu ciddi şekilde daralttı.

Bu gelişmelerin ardından hem hücumda hem savunmada etkisini kaybeden ekip, pota altı üstünlüğünü rakibine kaptırdı.

Çıvgın: “Üstünlüğü rakibe verdik”

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Başantrenör Özhan Çıvgın, sakatlıkların maçın kaderini belirlediğini ifade etti.

Çıvgın, “Maça istediğimiz ritimde başladık. Ancak Sajus’un sakatlanması ve Floyd’un aldığı darbe sonrası oyun dışında kalması, boyalı alandaki üstünlüğü rakibe vermemize neden oldu. Kalan bölümde oyuna tutunmaya çalışsak da başarılı olamadık” dedi.